Stellan Skarsgard dołączył do obsady serialu z uniwersum „Gwiezdnych wojen”

Pomimo zamknięcia planów filmowych z powodu pandemii koronawirusa, życie w bardzo odległej galaktyce pędzi do przodu. Jednym z nowych nabytków aktorskich, który dołączył do kolejnego serialu platformy Disney+, którego akcja rozgrywa się w uniwersum „Gwiezdnych wojen”, jest popularny szwedzki aktor Stellan Skarsgard. Ostatnio można go było zobaczyć w głośnym „Czarnobylu”.

Stellan Skarsgard /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Razem z nim w powstającym właśnie serialu będącym spin-offem filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" zobaczymy też Kyle’a Sollera. Serial, w którym wystąpią, wciąż nie ma oficjalnego tytułu. Wiadomo, że jego fabuła osnuta będzie wokół jednej z postaci filmu "Łotr 1", Cassiana Andora, w którego wcielał się Diego Luna. Luna powtórzy w serialu swoją rolę, a inną postacią z filmu, która się tu pojawi będzie droid K-2SO, któremu głosu użycza Alan Tudyk.



Nie wiadomo, kogo zagrają Skarsgard i Soller, ani czy będą stałymi członkami obsady. Jak podaje portal "Variety", serial ma być thrillerem szpiegowskim rozgrywającym się w pierwszych tygodniach rebelii przeciwko Imperium Galaktycznemu. Showrunnerem serialu będzie Stephen Schiff, a scenariusz napisze Tony Gilroy, na którego koncie jest nominacja do Oscara za scenariusz filmu "Michael Clayton". Gilroy wyreżyseruje też większość odcinków serialu.



Nie będzie to pierwsza współpraca Skarsgarda i Sollera ze studiem Disneya. Skarsgard wystąpił już w kilku filmach Marvela, gdzie grał Erika Selviga, astrofizyka i sojusznika Thora. Z kolei Soller użyczał głosu jednej z postaci w animowanym serialu "Ulica Dalmatyńczyków 101".