Startuje festiwal Etiuda&Anima 2021

Pandemiczna rzeczywistość, w której nadal żyjemy, przyzwyczaiła nas do wydarzeń kulturalnych realizowanych w wersjach hybrydowych (częściowo stacjonarnie i on-line) bądź całkowicie przeniesionych do internetu. Także 28. Etiuda&Anima odbędzie się w większości w wersji on-line, ale nie znaczy to, że organizatorzy tegorocznej edycji zrezygnują z tradycyjnej forma imprezy.



28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima od 16 listopada

16 listopada w krakowskim kinie Kijów Centrum odbędzie się uroczysta inauguracja 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima. Towarzyszyć jej będzie projekcja filmu animowanego "My Sunny Maad" (2021, reż. Michaela Pavlátová). Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Annecy i opowiada o Czeszce imieniem Herra, która po ślubie z Afgańczykiem Nazirem przeprowadza się do jego ojczyzny, próbując asymilować się w posttalibańskim Afganistanie. Gala otwarcia będzie również streamingowana w sieci, a My Sunny Maad będzie dostępny on-line na platformie VOD.

Centralnym punktem Etiudy&Animy są niezmiennie dwa tytułowe, międzynarodowe konkursy: Etiuda, na najlepszy studencki film krótkometrażowy, w którym uczestnicy walczą o prestiżowe statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Dinozaura, oraz Anima, czyli rywalizacja twórców animacji o Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky. W tegorocznym konkursie znalazły się filmy studentów i profesjonalnych twórców zrealizowane w latach 2019-2021. Filmy walczące o nagrody dostępne będą w sieci na platformie streamingowej zarówno dla widzów z całej Polski jak i dla jurorów, którzy również w tym trybie przyznają swoje wyróżnienia. Projekcjom konkursowym będą także towarzyszyły organizowane on-line spotkania "Q&A" z twórcami filmów, jurorami oraz gośćmi, którzy z odległości będą uczestniczyć w festiwalu.

Wśród imprez okołokonkursowych warto wymienić prezentacje innych festiwali i wybranych szkół europejskich. W tym roku przyjrzymy się holenderskiej i hiszpańskiej animacji, a programy przygotują partnerskie festiwale: odbywający się w Holandii Kaboom Animation Festival oraz hiszpański Animac Film Festival.

28. Etiuda&Anima zaprezentuje także 10 najlepszych węgierskich krótkometrażowych filmów z budapesztańskiego Studia KEDD wybranych przez Gezę M. Totha, uznanego twórcę filmów animowanych z Węgier.

W ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima odbędzie się retrospektywa eksperymentalnych filmów animowanych twórców z rodziny Antoniszczaków – Juliana (znanego pod skróconym nazwiskiem Antonisz) i Richarda A. Antoniusa – oraz rodziny Chrzanowskich; Andrieja oraz Ilji, którego głośny film fabularny "DAU. Natasza" (2020) znalazł się w programie tegorocznego festiwalu Etiuda&Anima.

Oprócz krótkich animacji konkursowych uczestnicy 28. Etiudy&Animy będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć pełnometrażowe filmy animowane ostatniego sezonu, które miały swoje pokazy na najważniejszych, zagranicznych festiwalach filmowych. Najmłodszych

widzów Etiudy&Animy zapraszamy na animacje pt. "Nawet myszy idą do nieba" (2021, reż. Jan Bubeníček, Denisa Grimmová ), oraz westernowy "Dziki Zachód Calamity Jane" (2020, reż. Rémi Chayé).

W tegorocznym programie znalazły się również warsztaty animacji dla dorosłych i dzieci, które odbędą się stacjonarnie. Warsztaty skierowane do najmłodszych będą miały tematykę ekologiczną i poprowadzi je Daria Godyń. Problematyka eko będzie także myślą przewodnią panelu dyskusyjnego pt. "Jak ekologicznie zrobić festiwal?".

Podczas tegorocznej edycji festiwalu przedstawione zostaną także wyniki konkursu plastycznego studentów krakowskiej ASP pt. "Pamięć fotograficzna".

Etiuda&Anima 2021 przypomni postaci wybitnych filmowców, którzy zmarli w minionym roku. W nostalgicznym cyklu "Pożegnania" odbędą się projekcje dokumentów dedykowanych filmowym dokonaniom m.in. cenionego reżysera z Korei Południowej Kim Ki-Duka ("Pusty dom", 2004, "Samarytanka", 2004, "Pieta", 2012), przedstawiciela czeskiej szkoły filmowej Jiři Menzela ("Pociągi pod specjalnym nadzorem", 1966, "Kapryśne lato", 1968, "Skowronki na uwięzi", 1969) czy Ivana Passera (scenarzystę m.in. "Miłości blondynki", 1965, reż. Miloš Forman czy "Pali się moja panno", 1967, reż. Miloš Forman) reprezentanta czechosłowackiej Nowej Fali lat 60.

Organizatorzy 28. Festiwalu Etiuda&Anima chcieliby także uczcić pamięć Alicji Helman, nestorki polskiego filmoznawstwa, która zmarła w lutym tego roku. Z tej okazji, w krakowskim kinie Kijów Centrum odbędzie się seans jednego z najbardziej cenionych przez profesor Helman filmów - "Śmierci w Wenecji" (1971) w reżyserii Luchina Viscontiego. Projekcji legendarnej adaptacji noweli Tomasza Manna towarzyszyć będzie seans dokumentu pt. "Najpiękniejszy chłopiec na świecie" (2021, reż. Kristina Lindström, Kristian Petri), traktującego o losach Björna Andresena, który jako 15-letni chłopiec zagrał w filmie włoskiego mistrza.

Gala zakończenia 28. Etiudy&Animy podczas której poznamy szczęśliwych zwycięzców wszystkich konkursów odbędzie się w niedzielę 21 listopada w kinie Kijów Centrum. Po części oficjalnej rozpoczną się projekcje wszystkich nagrodzonych filmów Etiudy&Animy 2021. Transmisje gali oraz pokazy zwycięskich filmów będą również do obejrzenia on-line na platformie streamingowej.

