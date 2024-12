Starcie gladiatorów na małym ekranie. Kiedy film Ridleya Scotta na VOD?

"Gladiator II": spektakularna kontynuacja klasyka

"Gladiator II" to kontynuacja przejmującego widowiska Ridleya Scotta. Bohaterem filmu jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

Na ekranie występują m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera and Dereka Jacobiego. W obsadzie zabrakło Russella Crowe'a i Joaquina Phoenixa, których bohaterowie zginęli pod koniec "Gladiatora".



Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku miała kosztować aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina. Najnowszy film Ridleya Scotta trwa ok. 150 minut. Jego polska premiera odbyła się 22 listopada.

Zdjęcie Kadr z filmu "Gladiator II" / materiały prasowe

"Gladiator II" na VOD?

Paramount szybko zdecydowało, by wprowadzić film do oferty streamingowej. W Stanach Zjednoczonych widowisko zadebiutuje na platformach VOD już 24 grudnia. Znajdzie się na Apple TV, Prime Video oraz VUDU.

