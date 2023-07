Podczas audycji "Desert Island Discs" Stanley Tucci stanął w obronie heteroseksualnych aktorów grających homoseksualne postacie, o ile jest to zrobione "we właściwy sposób" i nie wpada w stereotypy.

"Diabeł ubiera się u Prady": Stanley Tucci wspomina słynną rolę geja

Tucci, który w komedii "Diabeł ubiera się u Prady" zagrał rolę Nigela Kiplinga, gejowskiego dyrektora artystycznego magazynu modowego, powrócił pamięcią do filmu w związku z 17. rocznicą jego premiery.



Wideo "Diabeł ubiera się u Prady": Trailer

"Oczywiście uważam, że to w porządku" - powiedział Tucci w trakcie programu w BBC Radio 4. "Zawsze mi schlebia, gdy homoseksualiści podchodzą do mnie i rozmawiają ze mną o filmie 'Diabeł ubiera się u Prady' zapewniając: 'To było po prostu takie piękne' albo 'Zrobiłeś to to we właściwy sposób'. Ponieważ często rzeczywiście nie robi się tego we właściwy sposób".



Tucci zagrał także gejowską postać w filmie "Supernova" z 2020 roku. Prywatnie jest, żonaty z siostrą Emily Blunt, którą poznał podczas prac nad filmem "Diabeł ubiera się u Prady".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Supernova" [trailer] materiały prasowe

"Aktor to aktor" - podsumował Tucci w audycji. - "Powinieneś grać różnych ludzi. O to właśnie w tym chodzi".