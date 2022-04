Stanisława Celińska: Wielki sukces mimo choroby i trudnego dzieciństwa

Wiadomości

Stanisława Celińska to jedna z najbardziej cenionych i lubianych polskich aktorek. Jej kreacje w kultowych polskich filmach i serialach przeszły do historii, a widzowie wciąż pamiętają ją jako Helę z „Zaklętych rewirów”, Zosię z filmu „Panny z Wilka”, nauczycielkę Lewicką z „Alternatyw 4”, czy Lusię Walicką ze „Zmienników”. Gwiazda przeszła długą drogę, by odnieść sukces i znaleźć harmonię w życiu prywatnym. W piątek, 29 kwietnia, uwielbiana aktorka kończy 75 lat, z tej okazji przypominamy najważniejsze wydarzenia z jej życia!

Zdjęcie Stanisława Celińska / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM