"Fenomen Stanisławy Celińskiej polega na czymś więcej niż tylko powszechnym podziwie dla jej precyzyjnego warsztatu, oryginalnej interpretacji czy naturalnej muzyczności. To, że mamy do czynienia z aktorką wybitną, obdarzoną intuicją, rzetelną w swoich poszukiwaniach, odważną i oddaną pracy, to oczywiste. I potwierdzają to jej liczne osiągnięcia w teatrze, telewizji, filmie i na estradzie" - napisał o laureatce przewodniczący polskiej sekcji AICT dr Tomasz Miłkowski.

Stanisława Celińska: Wyśmienita aktorka i kobieta, której się ufa

Podkreślił, że "Celińska jest kimś więcej niż tylko aktorką wyśmienitą". "Jest przede wszystkim kobietą, której się ufa, jest kimś bliskim, u której chętnie w trudnej sytuacji szukałoby się rady i pomocy" - wyjaśnił dr Tomasz Miłkowski.



Przypomniano, iż Nagroda im. Ireny Solskiej została ustanowiona w 2010 r. przez polską sekcję AICT "z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych". Jej inicjatorką była red. Justyna Hofman-Wiśniewska.

"Patronka nagrody - Irena Solska - należy do legend polskiego teatru, jej osiągnięcia i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołanie się do jej osoby podkreśla wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek" - napisano.



Stanisława Celińska jest trzynastą laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej. Dotychczas otrzymały ją: Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska. Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska, Dorota Kolak, Danuta Stenka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Irena Jun.

Stanisława Celińska: Bez kropki nad i 1 / 6 Znakomita aktorka. Ceniona wokalistka. Kobieta po przejściach. Człowiek, od którego można uczyć się mądrości. W sobotę, 29 kwietnia, Stanisława Celińska obchodzi 70. urodziny Ma na swym koncie wiele wybitnych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Jej niezapomniane kreacje pochodzą z takich produkcji, jak "Noce i dnie", "Panny z wilka", "Alternatywy 4", "Spis cudzołożnic", "Krajobraz po bitwie", "Faustyna", "Panna Nikt", "Złotopolscy", "Pieniądze to nie wszystko", "Katyń", "Warszawa", "Joanna" oraz "Bez tajemnic" i "Barwy szczęścia". Źródło: East News Autor: Ryszard Pieńkowski

"Wręczenie Nagrody zawsze ma uroczysty, unikatowy charakter. Tym razem uroczystość odbędzie się 17 listopada w Instytucie Teatralnym w Warszawie" - czytamy w przesłanej informacji.