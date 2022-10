Na początku 1981 roku Stanisław Zaczyk po raz ostatni stanął przed kamerą i wcielił się w Ludwikowskiego w spektaklu Teatru Telewizji "Korupcja".



Kilka miesięcy wcześniej zakończył pracę na planie pierwszej serii serialu "Dom". Znakomity aktor cieszący się ogromną popularnością, musiał zrezygnować z pracy, bo z powodu udaru mózgu stracił nie tylko sprawność fizyczną, ale też ochotę do życia...

Był wtedy świeżo po rozwodzie z Alicją Bobrowską, którą nazywał swą największą miłością, a która zdecydowała się na zawsze opuścić Polskę i osiedlić za oceanem.

Reklama

Stanisław Zaczyk: Lepszy od Marlona Brando

Niewiele osób wie, że Stanisław Zaczyk konkurował o względy prześlicznej Alicji z samym... Marlonem Brando . Hollywoodzkiemu gwiazdorowi urocza Polka wpadła w oko podczas konkursu Miss Universe 1958.



Reprezentowała nasz kraj na gali w Kalifornii i zajęła czwarte miejsce, zostawiając w tyle aż 74 inne dziewczyny z całego świata.

Zdjęcie Stanisław Zaczyk w trakcie próby przedstawienia "Burza" Williama Szekspira w rezyserii Ryszarda Majora / Tadeusz Zagoździński / Agencja FORUM

To właśnie wtedy Marlon Brando zaproponował jej trzyletni kontrakt z wytwórnią, dla której kręcił filmy... Ona jednak chciała jak najszybciej wracać do Krakowa, gdzie czekał na nią Stanisław.

- Śpieszyłam się do domu, do ukochanego, którego zostawiłam w Polsce, Stanisława Zaczyka, później mojego męża i partnera - potwierdziła w wywiadzie (Alicja Bobrowska-Zaczyk wciąż mieszka w USA).

Stanisław Zaczyk kochał Alicję całym sercem. Był bardzo szczęśliwy, gdy tuż po ślubie zostali rodzicami. Ich jedyne dziecko - syn Maciej - był oczkiem w głowie taty i wielką miłością mamy.



Wkrótce po urodzeniu Maćka Alicja Bobrowska-Zaczyk zadebiutowała jako aktorka na scenie krakowskiego Teatru Słowackiego, a zaraz potem przeprowadziła się z rodziną do Warszawy i kontynuowała karierę, grając w przedstawieniach teatrów Narodowego i Polskiego. Przez chwilę pracowała też jako spikerka w TVP.

Zdjęcie Stanisław Zaczyk w którkim czasie stracił wszystko / Lucjan Fogiel / Agencja FORUM

W tamtym czasie - na początku lat 70. ubiegłego wieku - Stanisław Zaczyk był jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów.



Nie przypuszczał, że przez ciągłą nieobecność w domu straci to, co było dla niego najcenniejsze - kobietę, za którą gotów był pójść na koniec świata.

Stanisław Zaczyk: Rozpad małżeństwa i udar

Kiedy ich syn dorósł i założył własną rodzinę, Alicja zdecydowała się zostawić Stanisława i rozpocząć nowe życie...



Aktor może pogodziłby się z jej odejściem, gdyby nie fakt, że postanowiła wyemigrować z kraju! Wiedział, że na zawsze straci ją z oczu i nigdy nie dostanie szansy, by ją odzyskać. Usychał z tęsknoty za nią...

Udar mózgu "dopadł" go tuż po zakończeniu zdjęć do pierwszej serii "Domu", w którym wcielał się w Lawinę, ojca Basi (Jolanta Żółkowska).



W tym samym czasie tzw. środowisko oskarżyło go (a trwał właśnie bojkot mediów państwowych przez artystów) o współpracę z PRL-owską bezpieką.



Zdjęcie Stanisław Zaczyk / Romuald Pieńkowski / East News

Udar, oskarżenia o donoszenie SB na kolegów, tęsknota za Alicją sprawiły, że stracił ochotę do życia. Był w fatalnym stanie... Przez ostatnie cztery lata praktycznie wegetował. Nigdy nie powrócił do formy sprzed udaru. Nigdy nie wrócił do pracy.

Twórcy "Domu", przystępując w 1982 roku do realizacji drugiej serii serialu, nie chcieli zastępować go innym aktorem...

Stanisław Zaczyk odszedł 6 kwietnia 1985 roku. Miał zaledwie 61 lat.