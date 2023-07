Stanisław Tym: Mistrz komedii nie zawsze miał szczęście w życiu

Stanisław Tym: Aktor z przypadku

Stanisław Tym urodził się 17 lipca 1937 roku w Małkini Górnej. Początkowo w ogóle nie myślał o tym, by zostać aktorem. Po maturze planował zostać chemikiem. Niestety po dwóch latach relegowano go ze szkoły z powodu braku postępów w nauce. Przez następne lata przyszły aktor wciąż szukał swojej drogi zawodowej. By uniknąć wojska zaczął studiować przetwórstwo na SGGW, myślał też o wydziale włókienniczym w Łodzi. W każdej z tych szkół jednak mu się nie powiodło. Przypadek chciał, że po latach został... aktorem.

Na przesłuchania na wydziale aktorskim zaciągnął go, przypadkowo spotkany po latach, kolega z liceum. "Zdawało 650 osób, przyjmowano 22. Byłem na pełnym luzie, bo wiedziałem, że nie zdam" - wspominał po latach. Tymowi udało się jednak zachwycić egzaminatorów i został przyjęty na studia. Niestety po dwóch latach powtórzył się koszmar z poprzednich studiów - Tym został wyrzucony ze szkoły. Perypetie ze szkolnictwem wyższym przypłacił nerwicą, z którą zmagał się przez kolejne 12 lat.

Artysta nie poddał się jednak i nie zrezygnował z aktorstwa. Znów przez przypadek trafił do słynnego wówczas STS-u i tam został doceniony. Koledzy zachwycili się nie tylko jego grą aktorską, ale również tekstami. Potem kariera Tyma nabierała coraz większego tempa. Aktor zaczął dostawać propozycje, które uczyniły go jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Zagrał m.in. kaowca w słynnym "Rejsie" Marka Piwowskiego, Zenka w "Nie ma róży bez ognia", czy Ryszarda Ochódzkiego w "Misiu" Barei. Przez lata związany był również z teatrami, w których spełniał się zarówno jako aktor, jak i reżyser.

Stanisław Tym zmagał się z poważną chorobą

Zdjęcie Aktor Stanisław Tym na specjalnym wieczorze "Kocham Kino" wraz z projekcją filmu "Miś" Stanislawa Barei. / Fot. Andrzej Zbraniecki / East News

Aktor w wielu wywiadach chętnie opowiadał o swojej karierze, projektach zawodowych, czy początkach drogi aktorskiej. Przez lata natomiast unikał kwestii dotyczących jego zdrowia i życia prywatnego. Okazuje się, że Tym ma za sobą bardzo trudne chwile. Kilkanaście lat temu poważnie zachorował - lekarze wykryli u niego raka żołądka. Jego stan był na tyle poważny, że w szpitalu dawano mu tylko kilka procent szans na przeżycie.

"Miałem trzy procent szans na przeżycie. Ale te trzy miałem. Wycięli mi żołądek i zrobili nowy z jelita cienkiego. Siedemnaście lat już z nim żyję" - opowiadał po latach. Aktor przez wiele lat wspomagał w chorobie swoją żonę. Anna Kokozow-Tym zmarła początkiem lipca. O śmierci Anny Kokozow-Tym poinformował "Super Express". Nekrolog ukazał się również w Gazecie Wyborczej. "Dnia 4.07.2023 roku odeszła Nasza Kochana Siostra i Ciocia Anna Tym z domu Kokozow. Anulko, pewnie tam, gdzie jesteś znowu spacerujesz po łąkach, zbierasz poziomki, projektujesz wystawy i prowadzisz wesołe pogaduchy z Mamą" - poinformowano.