"Spring Breakers": Nie będzie drugiej części kontrowersyjnego filmu

"Spring Breakers": Będzie kontynuacja kontrowersyjnego filmu?

Harmony Korine był niedawno gościem Festiwalu Filmowego w Locarno, gdzie odebrał nagrodę za całokształt swoich osiągnięć. Kontrowersyjny twórca, który jako scenarzysta debiutował głośnymi "Dzieciakami" , już wkrótce pokaże swój najnowszy obraz zatytułowany "Aggro Dr1ft". Jego premiera odbędzie się na tegorocznym festiwalu w Wenecji.

Przy okazji wizyty w Locarno, twórca zdradził, czy fani mogą liczyć na kontynuację "Spring Breakers" . Twórca opowiedział, jak powstał ten film.

"Przyszedł mi do głowy pomysł filmu o laskach w bikini, okradających turystów. Nie wiem, skąd mi się wziął. Pojechałem do Daytony, ale tam spotkałem tylko lesbijki jeżdżące na motorach. Przeniosłem się więc do Pensacoli, gdzie zacząłem pisać scenariusz w hotelu. Na korytarzu wymiotowały dzieciaki, co było dobre, bo inspirujące" - mówił reżyser.

"Też słyszałem plotki o tym, że powstanie druga część. Mam nadzieję, że się to nie wydarzy. Zrobiłem jeden film i wystarczy" - oświadczył Korine.

Nieznane są bliższe szczegóły fabuły najnowszego filmu Korine'a zatytułowanego "Aggro Dr1ft". Występujący w nim u boku Jordiego Molli, Travis Scott określił tę produkcję mianem "surrealistycznej, psychodelicznej podróży".

"Jestem podekscytowany. Nigdy wcześniej nie nakręciłem niczego podobnego. Nie wiem, czy film wywoła jakiś skandal, ale wiem, że wypowie się sam za siebie" - zapewnia Korine.

"Spring Breakers": Fabuła, obsada, zwiastun

Przypomnijmy, "Spring Breakers" było opowieścią o grupie szalonych dziewczyn, których głównym celem w życiu jest imprezowanie. Podczas wiosennej przerwy w college'u cztery ślicznotki w bikini realizują swoje młodzieńcze fantazje i wchodzą na drogę kompletnej rozpusty i bezprawia.

Film zyskał pochlebne recenzje niemal na całym świecie, a reżyser Harmony Korine odebrał za ten obraz Nagrodę Specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2012 roku.

W filmie główne role zagrali m.in. Vanessa Hudgens, Ashley Benson, Rachel Korine, Selena Gomez oraz James Franco.