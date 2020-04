Spotify wyemituje podcast „Son of the Hitman” o ojcu Woody’ego Harrelsona

Dwa lata przed tym, jak Woody Harrelson podbił serca publiczności swoją rolą barmana w serialu „Zdrówko!”, jego ojciec Charles został skazany na podwójne dożywocie za zabicie sędziego federalnego. Było to jego trzecie domniemane morderstwo. Jak dowiedział się portal „Entertainment Weekly”, tej sprawie zostanie poświęcony 10-odcinkowy podcast „Son of a Hitman”, którego będzie można posłuchać na serwisie Spotify.

Woody Harrelson /RB/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Podcast "Son of a Hitman" trafi na Spotify w maju. Będzie stanowić zapis śledztwa przeprowadzonego przez prowadzącego podcast dziennikarza Jasona Cavanaugha. Znajdą się tam rozmowy z braćmi Woody’ego: Brettem i Jordanem, jak również z osobami, które znały Charlesa Harrelsona przed jego aresztowaniem i po nim. Woody Harrelson nie brał udziału w nagrywaniu podcastu. Nie wiadomo, czy coś zmieni się w tej kwestii do maja.



"Son of a Hitman" ujawni też inne sprawy z przeszłości Charlesa Harrelsona. Jego synowie są przekonani, że brał on udział m.in. w zamachu na Kennedy’ego. Więcej na ten temat zdradzi pod koniec kwietnia Brett Harrelson w poprzedzającym podcast Spotify wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Towarzyszyć mu będzie również Cavanaugh.



Charles Harrelson był profesjonalnym hazardzistą oraz płatnym zabójcą. Został aresztowany w 1979 roku za zabicie sędziego Johna Wooda Jra. Wcześniej był podejrzanym w sprawie o zabójstwo sprzedawcy dywanów Alana Berga, ale został uniewinniony. Odsiedział też pięć lat w więzieniu za zabójstwo handlującego zbożem Sama Degelii Jra. Zmarł w więzieniu w 2007 roku, a jego życie obrosło wieloma legendami, które postara się rozwikłać autor podcastu,