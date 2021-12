Śpiewał w „The Voice of Poland”. Powraca w piosence do filmu „To musi być miłość”

Marcin Staszek - wokalista, który swoim głosem zachwycił m.in. Andrzeja Piasecznego, który wybrał go do swojego zespołu w "The Voice of Poland", a także zespół ENEJ, który uznał go za najlepszego wokalistę swojego odcinka "Szansy na sukces" - powraca z romantyczną piosenką do świątecznej komedii romantycznej "To musi być miłość". Fragment utworu - w czeskiej wersji - można usłyszeć podczas seansu w kinie.

Marcina Staszka usłyszymy podczas seansu filmu "To musi być miłość" /Mówi Serwis /materiały prasowe