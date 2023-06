"Spider-Man: Poprzez Multiwersum": Po dwóch tygodniach zarobił fortunę

"Spider-Man: Poprzez multiwersum": Opis filmu

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" to kontynuacja doskonałej, nagrodzonej Oscarem animacji "Spider-Man Uniwersum" z 2018 roku. Fabuła sequela jest wielowątkowa i nawet zaznajomionych z komiksowym światem może przyprawić o zawrót głowy.



Oto wśród wielu światów multiwersum dochodzi do groźnych anomalii. Za ich zwalczanie bierze się zespół alternatywnych wersji Spider-Mana dowodzony przez Miguela O'Harę z 2099 roku. Tymczasem Miles Morales jakoś egzystuje w swoim wymiarze i z trudem łączy żywot zamaskowanego bohatera z nauką w liceum. Względny spokój przerywa pojawienie się nowego złoczyńcy - Spota, który potrafi wytwarzać na swoim ciele portale.

Przestępca robi początkowo wrażenie smutnego przegrywa. Szybko okazuje się jednak, że posiadł on ogromną moc i nie ma za grosz wielkiej odpowiedzialności. Za jego sprawą Miles trafia na starych i nowych znajomych z alternatywnych rzeczywistości.

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" hitem wakacji?

Zdjęcie Kadr z animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / materiały prasowe

"To wyjątkowo dobre otwarcie dla kontynuacji animacji. Występuje w nim lubiany przez wszystkich superbohater, ale co istotne, opowiada on ciekawą historię i kreuje niepodrabialny wizualny styl, przez co powstało unikalne doświadczenie" - oceniał analityk David A. Gross. W pierwszy weekend wyświetlania zarobił 120,5 miliona dolarów. To drugi najbardziej kasowy debiut tego roku, jak również trzeci najlepszy wynik otwarcia spośród wszystkich filmów o Człowieku Pająku.

Powodzenie filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum" w kinach to m.in. zasługa świetnych recenzji krytyków oraz opinii zachwyconych widzów, którzy odwiedzili już kina. Chwalony jest wysoki poziom animacji, ale przede wszystkim wciągająca i chwytająca za serce historia. Choć twórcy spodziewali się dobrej frekwencji, to wynik kasowy przerósł ich oczekiwania.

W zaledwie dwa tygodnie wyświetlania animacja zarobiła już więcej niż pierwsza część. Jak podaje serwis Mojo Box Office, film zarobił już 412,5 miliona dolarów, czym przebił całościowe wyniki swojego poprzednika z jego 384,3 mln dolarów.