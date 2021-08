„Spider-Man: Bez drogi do domu”: Zwiastun filmu pobił rekord wszech czasów

Dotychczasowym liderem oglądalności, jeśli chodzi o pierwsze 24 godziny wyświetlania zwiastuna, był trailer filmu "Avengers: Koniec gry". W tym czasie zanotował 289 milionów wyświetleń. Zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" pobił ten rekord z dużym zapasem. W ciągu doby zanotował 355,5 miliona wyświetleń.



Wideo "Spider-Man. Bez drogi do domu" [pierwszy zwiastun]

Co ciekawe, zwiastun poprzedniej odsłony cyklu o Człowieku-Pająku, filmu "Spider-Man: Daleko od domu", w ciągu pierwszej doby obejrzano zaledwie 135 milionów razy.



Zainteresowaniu oficjalnym zwiastunem filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" nie zaszkodził wyciek słabej jakości trailera kilka dni wcześniej. Fani liczyli na potwierdzenie teorii, że w nowym filmie cyklu pojawią się poprzedni odtwórcy roli Człowieka-Pająka: Tobey Maguire i Andrew Garfield, jak również jego dawni wrogowie: Elektro (Jamie Foxx) i Zielony Goblin (Willem Dafoe). Żaden z nich nie pojawił się jednak w zwiastunie. Z oczekiwanych postaci można było zobaczyć w nim jedynie Doktora Octopusa granego przez Alfreda Molinę. Mierzył się on już z poprzednią "wersją" Spider-Mana graną przez Maguire’a. Teraz, dzięki połączeniu światów równoległych, możliwe będzie włączenie poprzednich filmów o Spider-Manie do obecnego cyklu.



Premierę filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" zaplanowano na 17 grudnia tego roku. Tymczasem fani rozkładają zwiastun na czynniki pierwsze w nadziei na to, że znajdą w nim wskazówki co do przygotowanych w filmie atrakcji. Widoczna w trailerze dłoń jednej z postaci pozwoliła wysnuć domysł, że w filmie pojawi się postać Daredevila granego w serialu Netfliksa "Daredevil" przez Charliego Coxa.