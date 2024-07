Soundtrack polskiego kompozytora wśród najlepszych na świecie

Soundtrack Bartosza Chajdeckiego z "Różyczki 2" wśród najlepszych na świecie

To wielki sukces polskiego kompozytora Bartosza Chajdeckiego. Muzyka z filmu "Różyczka 2" jego autorstwa znalazła się w prestiżowym gronie najlepszych ścieżek dźwiękowych na świecie.



"Bardzo się cieszę, że ścieżka dźwiękowa z filmu "Różyczka 2" w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego została zauważona także poza Polską. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem znaleźć się w tak prestiżowym gronie kompozytorów w ramach WSA Public Choice Award. Warto podkreślić, że przypadku "Różyczki 2" poza muzyką ilustracyjną odpowiadającą wymogom gatunkowym filmu, sięgnęliśmy także po klasyczne formy muzyczne m.in. fugę, adagio i arię, które stosunkowo rzadko można usłyszeć w kinie. Było to możliwe dzięki otwartości reżysera i producentów" - mówi Bartosz Chajdecki.

W głosowaniu na nagrodę publiczności za najlepszą ścieżkę dźwiękową można wziąć udział do 21 sierpnia na oficjalnej stronie worldsoundtrackawards.com. Laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali 16 października na festiwalu w Gandawie. Lista pretendentów do nagrody przygotowywana jest przez International Film Music Critics Association - IFMCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Muzyki Filmowej).

Bartosz Chajdecki: Uznany kompozytor muzyki filmowej

Bartosz Chajdecki to uznany kompozytor muzyki do filmów fabularnych i seriali m.in. "Bogowie", "Najlepszy", "Simona Kossak", "Różyczka 2", "Święto ognia", "Mistrz", "Chce się żyć", "Moje córki krowy", "Powstanie Warszawskie", "Zwierzęta"/"Tiere", "Le temps d'Anna", seriale "Furia", sezon 2, "Kruk", "Behawiorysta", "Chyłka", "Misja Afganistan", "Wotum nieufności", "Belle Epoque", "Wojenne dziewczyny", "Czas honoru", za który został nominowany do nagrody IFMCA za najlepszą serialową muzykę.

Laureat Transatlantyk Oceans Award przyznanej przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, nagrody specjalnej "Bo wARTo!" w ramach MocArtów RMF Classic oraz nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku". Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody WSA Public Choice Award za ten film. W 2024 roku nominowany do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku oraz Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Różyczka 2".

Nagrody World Soundtrack Awards (WSA) przyznawane są od 2001 roku najlepszym kompozytorom muzyki filmowej, podczas festiwalu w Gandawie. W skład akademii WSA wchodzi ponad 300 osób z branży, wśród nich m.in. John Williams, Elliot Goldenthal, Lalo Schifrin, Howard Shore, James Newton Howard, Alexandre Desplat, Alan Silvestri.