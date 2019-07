Sophia Loren znowu na planie

- Nigdy nie myślałam, że osiągnę tak dużo. Wcale nie przez skromność. Tylko kiedy czymś zajmujesz się z pasją, robisz to głównie dla siebie – mówi Sophia Loren. Włoską gwiazdę kina niedługo znowu zobaczymy na dużym ekranie.

Sophia Loren w 1965 roku /Keystone-France /Getty Images

- Trzeba wierzyć w to, co się robi. Głęboko i nieustępliwie - mówi, pytana o przepis na aktorski sukces.



Choć we wrześniu Sophia Loren świętować będzie 85. urodziny, nigdy jednak nie zadeklarowała, że zamierza przejść na aktorską emeryturę. Wprawdzie nie pracuje już tak intensywnie, jak kiedyś, ale wciąż nie daje o sobie zapomnieć.

Przed dziewięcioma laty wystąpiła w filmie "La mia casa e’piena di specchi". Wcieliła się w nim we własną matkę. W 2014 roku zagrała w krótkometrażowej produkcji "Głos ludzki". Obraz wyreżyserował jej starszy syn, Edoardo Ponti i on jest twórcą najnowszego projektu z udziałem gwiazdy.

Życie przed sobą

Film "La vita davanti a sé" (pol. "Życie przed sobą") to opowieść o przyjaźni byłej prostytutki (w tej roli Loren) z 12-letnim senegalskim imigrantem o imieniu Momo.

Tytuł produkcji, która do kin wejdzie w przyszłym roku, można traktować jak proroctwo, bo gwiazda zapowiada, że ma w zanadrzu kolejne filmowe przedsięwzięcia.

Odkryta przypadkiem

Nic nie wskazywało na to, że urodzona w 1934 roku jako nieślubna córka niespełnionej aktorki i wychowana w ubogich slumsach pod Neapolem Sofia Villani Scicolone będzie kiedyś gwiazdą kina światowego formatu. Miała piętnaście lat, gdy zwyciężyła w konkursie piękności "Królowa Morza". Za pieniądze z wygranej kupiła bilet do Rzymu i postanowiła zrealizować niespełnione marzenia matki - grać w filmie.

Debiutowała w 1950 roku na planie komedii "Le Sei mogli di Barbablù". Potem trafiła na plan "Quo vadis". - Nie znam angielskiego, ale umieram z głodu i pan to powinien zrozumieć - zwróciła się do reżysera Mervyna LeRoya i dostała pracę.