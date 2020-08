Sony szykuje kolejny film z uniwersum Spider-Mana

Nie przebrzmiały jeszcze echa wiadomości o dołączeniu Olivii Wilde do komiksowego świata stworzonego przez Marvela, a już poznaliśmy kolejny projekt, nad którym rozpoczyna pracę studio Sony Pictures. Będzie to reżyserowany przez J.C. Chandora film „Kraven the Hunter”, który był w planach wytwórni od kilku lat.

Wiadomości Olivia Wilde wyreżyseruje nowy film z uniwersum Spider-Mana

Filmy z uniwersum Spider-Mana są produkcjami opartymi na motywach komiksów Marvela. Produkcje te nie należą do studia Disneya, które razem z Marvel Comics tworzy filmy z głównego kinowego uniwersum Marvela (MCU) wchodzące w skład serii "Avengers" i związanych z nią filmów. Według umowy pomiędzy Disneyem i Sony, postać Spider-Mana również pojawia się w serii "Avengers". Przez jakiś czas nie było to takie pewne, a przyszłość losów Spider-Mana w MCU wisiała na włosku. Studia jednak porozumiały się między sobą.



Studio Sony Pictures nie próżnuje i nie ogranicza się jedynie do tworzenia filmów o Spider-Manie, w którego rolę wciela się Tom Holland. Kolejny, trzeci z nich, ma trafić do kin 17 grudnia 2021 roku. Dużym sukcesem finansowym okazał się inny film z uniwersum Człowieka-Pająka, "Venom" z Tomem Hardym w roli głównej.



Sony nie zwalnia tempa. Oprócz trzeciej części "Spider-Mana" na premierę już czekają inne komiksowe filmy: "Morbius" z Jaredem Leto oraz druga część "Venoma", film "Venom: Let There Be Carnage". Do tego S.J. Clarkson ma stworzyć film o postaci Madame Web, a Marc Guggenheim napisze scenariusz filmu o Jackpocie. Jakby tego było mało, Olivia Wilde wyreżyseruje też film o pewnej superbohaterce. Plotkuje się, że może chodzić o Spider-Woman.



Do tego wszystkiego dochodzi teraz film "Kraven the Hunter", który - jeśli twórca porozumie się ze studiem w kwestii umowy - wyreżyseruje J.C. Chandor. Chandor ma na swoim koncie m.in. nakręcony dla Netfliksa film "Potrójna granica" z Benem Affleckiem, Oscarem Isaakiem, Charlie’m Hunnamem i Pedro Pascalem.



Kraven the Hunter to pseudonim Siergieja Kravinoffa, jednego z najbardziej znanych przeciwników Spider-Mana. Chce go zabić, by udowodnić przed samym sobą, że jest największym myśliwym na świecie.