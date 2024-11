Sony napisało scenariusz trzeciego animowanego "Spider-Mana" od zera?

Za sukces "Spider-Mana: Uniwersum" i "Spider-Mana: Poprzez multiwersum" odpowiadają Chris Miller i Phil Lord. O duecie zrobiło się głośno za sprawą ich komedii "21 Jump Street" i jej kontynuacji "22 Jump Street". Ich pozycję ugruntował sukces "Lego: Przygody".

Reklama

Kariera duetu nie była jednak tylko pasmem sukcesów.W 2017 roku zostali zwolnieni z funkcji reżyserów prequela "Gwiezdnych wojen", skupiającego się na postaci Hana Solo. Nieoficjalnie mówiło się, że improwizacyjny styl reżyserów nie przypadł do gustu producentom i generował o wiele za duże koszty. Porażkę z gwiezdną sagą przysłonił jednak sukces "Spider-Mana: Uniwersum", za który Lord i Miller odebrali swoje pierwsze Oscary. Jego kontynuacja, "Poprzez multiwersum" z 2023 roku, została równie bardzo dobrze przyjęta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Poprzez Multiwersum" [trailer 2] materiały prasowe

Niewłaściwe zachowanie Phila Lorda i Chrisa Millera podczas pracy nad animowanym "Spider-Manem"?

W czerwcu 2023 roku "Vulture" opublikowało artykuł, w którym opisano liczne problemy wiążące się z pracą Millera i Lorda nad animacjami o Spider-Manie. Obaj mieli wielokrotnie zmieniać wizję artystyczną filmu, co wiązało się z wyrzuceniem często wielotygodniowej pracy animatorów do kosza. Według informatorów "Vulture" duet miał nie przejmować się wydatkami oraz wymagać od swoich współpracowników tytanicznej pracy i szybkich wyników, oraz dostosowania się do ciągle zmieniającego się kształtu filmu. Jeden z zainteresowanych porównał pracę dla nich do śmierci przez tysiąc cięć.

Prace nad "Beyond the Spider-Verse" rozpoczęte od nowa?

We wrześniu 2024 roku scooper Jeff Sneider poinformował, że Sony zdecydowało się rozpocząć prace nad "Beyond the Spider-Verse" niemal od nowa z powodu różnic kreatywnych między wytwórnią oraz duetem twórców. Decyzja ta miała się rzekomo spotkać z zadowoleniem animatorów. Sneider nie podał, czy Lord i Miller będą dłużej pracowali nad filmem. Obaj podpisali z Sony pięcioletni kontrakt na wyłączność w 2019 roku. Z powodu kolejnego spięcia z wytwórnią, dotyczącego serialu "Spider-Noir", umowa nie została odnowiona.

Na słowa Sneidera szybko zareagowali twórcy animowanych "Spider-Manów". Kompozytor Daniel Pemberton ironizował na swoim koncie w portalu X, że "w internecie czasem pojawiają się plotki, które nie są prawdziwe". Z kolei Miller zapewniał, że nic nie zostało wyrzucone do kosza.

Ich słowom zaprzeczył jednak Brandon Davis, inny scooper. Według jego informacji Sony napisało od nowa niemal cały scenariusz. Wytwórnia wciąż nie podjęła decyzji w kwestii zakończenia. Natomiast z powodu jej decyzji do kosza pójdzie niemal cały zrealizowany już materiał.

Lord i Miller zakończyli niedawno zdjęcia do "Project Hail Mary", w którym zagrali Ryan Gosling i Sandra Hüller. To pierwszy film, który wyreżyserowali, od dziesięciu lat. Jego premiera odbędzie się 20 marca 2026 roku.