Sonia Bohosiewicz w filmie "Skarbek"

Od kilku dni Sonia Bohosiewicz dzieli się na Instagramie efektami swojej wizyty na Śląsku. Nie pojechała tam jednak na urlop. Jak dowiedział się PAP Life, aktorka pracuje tam nad swoim najnowszym filmem zatytułowanym "Skarbek". Zdjęcia do tej produkcji realizowane są między innymi w Chorzowie i Mikołowie.

Uwielbiam pracować na Śląsku - przyznaje Sonia Bohosiewicz /Paweł Wrzecion /MWMedia

We wtorek, 7 lipca, Sonia Bohosiewicz podzieliła się nagraniami z planu filmu reżyserowanego przez Tomasza Jurkiewicza. Aktorka ogłosiła w nich, że wcieli się w nim w rolę mamy. Choć fabuła powstającej produkcji pozostaje tajemnicą, to ogłoszenia castingowe każą przypuszczać, że będzie to film przygodowy dla młodzieży. Produkuje go katowicka firma Domino Film, na której koncie jest m.in. przygodowy "Klub włóczykijów" z 2015 roku.



Jednym z bohaterów filmu "Skarbek" będzie Bartek. "Wiek 9-11 lat, chłopiec przed okresem dojrzewania, typ urwisa, łakomczucha, a przy tym cwaniaka rozmiłowanego w coca-coli i chipsach. Komediant. Mile widziany brzuszek. Choć chłopak tylko patrzy, co by tu zbroić, w najważniejszych momentach wygrywa jego dobre serce i gotowość do poświęcenia dla przyjaciela. Lojalny, łasy na komplementy, szczery. Typ: co ma w głowie, to na języku" - czytamy w ogłoszeniu castingowym, do którego dołączone zostały zdjęcia takich postaci jak m.in. "Gruby" z filmu "Goonies", Ben Hanscom z opartego na motywach książki Stephena Kinga "To", czy Dustin z serialu "Stranger Things". Wcześniej poszukiwani byli "chłopcy w wieku 8-12 lat oraz dziewczynki w wieku 10-12 lat!". Przygotowania do produkcji przerwał wybuch pandemii COVID-19.

Teraz prace na planie wznowiono, a pod koniec czerwca zrealizowane zostały zdjęcia na terenie parku rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie. Praca odbywała się z uwzględnieniem wszelkich rygorów sanitarnych i norm bezpieczeństwa. Na planie każdy statysta (lub opiekun prawny w przypadku nieletnich) został poproszony o podpisanie regulaminu, w którym określono zasady obowiązujące podczas kręcenia zdjęć.

Reżyser filmu "Skarbek", Tomasz Jurkiewicz, to twórca specjalizujący się w filmach dokumentalnych. Jego filmy krótkometrażowe oraz dokumenty zdobyły ponad sto nagród na festiwalach w kraju i za granicą. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, "Skarbek" powinien trafić do kin latem przyszłego roku.