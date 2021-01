"Solid Gold": Premiera w Polsat Film

"Solid Gold", film inspirowany kulisami głośnej afery Amber Gold, będzie można już dzisiaj obejrzeć premierowo na kanale Polsat Film. W rolach głównych gwiazdy polskiego kina: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Marta Nieradkiewicz, Danuta Stenka, Olgierd Łukaszewicz i Artur Żmijewski.

Andrzej Seweryn i Olgierd Łukaszewicz w filmie Jacka Bromskiego "Solid Gold" /Akson Studio /materiały prasowe

Film "Solid Gold" wyreżyserował Jacek Bromski, autor takich produkcji, jak "U Pana Boga za piecem", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Bilet na Księżyc", "Anatomia zła", "Kuchnia polska", "Sztuka kochania" czy "Uwikłanie".



Reklama

"Solid Gold" to jedna z najgłośniejszych premier kinowych 2019 roku, z plejadą polskich gwiazd w rolach głównych. Film odsłania kulisy pracy policji i służb specjalnych.

Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, uczciwą policjantką. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy.

Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców, zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) - nieuczciwego biznesmana wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.

"Solid Gold": Gajos kontra Seweryn 1 / 9 Nowy film Jacka Bromskiego "Solid Gold" to polityczny thriller, który odsłania kulisy pracy policji i służb specjalnych. To kino akcji, w którym naprzeciwko siebie stanęli giganci polskiego aktorstwa - Janusz Gajos i Andrzej Seweryn. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Olaf Tryzna udostępnij

Główne role w filmie zagrali: Janusz Gajos i Andrzej Seweryn. Obok nich zobaczymy takie znakomitości polskiego kina, teatru i sceny muzycznej, jak: Olgierd Łukaszewicz, Danuta Stenka, Mateusz Kościukiewicz, Piotr Stramowski, Ewa Kasprzyk, Krzysztof Stroiński, Maciej Maleńczuk i Artur Żmijewski.

Film "Solid Gold" trafił na ekrany polskich kin 29 listopada 2019 roku. Teraz produkcję obejrzą widzowie kanału Polsat Film. Premiera filmu w poniedziałek, 4 stycznia, o godz. 21:00.