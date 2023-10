Monica Bellucci i Tim Burton debiutują jako para na czerwonym dywanie

Zdjęcie Monica Bellucci i Tim Burton / BACKGRID

Bellucci potwierdziła plotki w czerwcu w rozmowie z francuskim "Elle". "Co mogę powiedzieć... po pierwsze cieszę się, że spotkałam tego człowieka. To jedno z tych spotkań, które w życiu zdarzają się rzadko. Poznałam tego człowieka, kocham go, a teraz poznam go jako reżysera. To kolejna przygoda, która się rozpoczyna" - wyznała Bellucci wspominając ich nadchodzący wspólny projekt. "Kocham Tima. I darzę wielkim szacunkiem Tima Burtona" - dodała.

Podczas rozpoczętego właśnie Festiwalu Filmowego w Rzymie artystyczna para po raz pierwszy pokazała się razem na oficjalnym wyjściu. Monica Bellucci i Tim Burton przyszli razem na premierę filmu aktorki "Diabolik chi sei?".