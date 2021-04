Sofia Vergara wygrała proces o... zamrożone embriony

Gdy hollywoodzka piękność i biznesmen Nick Loeb byli parą, postanowili zamrozić zapłodnione jajeczka aktorki w celu zapłodnienia in vitro. Po tym, jak się rozstali, Loeb próbował ich użyć, by mieć dziecko przy pomocy surogatki. Vergara była temu przeciwna, co zaowocowało kilkuletnią batalią sądową.

Sofia Vergara dołączyła do składu jurorskiego "Mam talent"

Wreszcie zapadł prawomocny wyrok sąd - mężczyzna nie będzie mógł wykorzystać embrionów bez zgody aktorki.



Sofia Vergara zaręczyła się z amerykańskim biznesmenem Nickiem Loebem w 2012 roku. Para starała się o dziecko, ale w ciążę miała zajść nie Sofia, tylko jej asystentka, której zapłacili 200 tys. dolarów. Jednak dwie próby zapłodnienia surogatki nie powiodły się.

Gdy narzeczeni postanowili się rozstać, rozpoczęła się walka o dwa embriony, które nie zostały wykorzystane do in vitro.

Loeb wciąż bowiem chciał mieć dzieci, tyle że urodzone przez inną surogatkę. Obiecywał Vergarze, że wychowa je sam i nie będzie domagał się od niej alimentów. Jednak aktorka nie zgodziła się, by zrobił on użytek z jej zamrożonych zapłodnionych jajeczek.

Loeb próbował zatem wyegzekwować w sądzie przejęcie opieki prawnej nad embrionami. Twierdził, że jeśli zarodki pozostaną w laboratorium, to zostaną skazane na śmierć, dlatego powinno je się wykorzystać do zapłodnienia innej surogatki.

Ostatecznie Sąd Najwyższy w Los Angeles zawyrokował, że na jakiekolwiek działania względem embrionów potrzebna jest zgoda zarówno Vergary, jak i Loeba.

Gwiazda serialu "Współczesna rodzina" ma jedno dziecko. W wieku 20 lat urodziła syna swojemu pierwszemu mężowi Joe Gonzalezowi, który był jej licealną miłością. Rozwiedli się w 1993 r. Kolumbijka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu w 2015 r. Powiedziała "tak" aktorowi Joe Manganiello.