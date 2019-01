Sofia Coppola i Bill Murray znów łączą siły

Reżysersko-aktorski duet - Sofia Coppola i Bill Murray doskonale sprawdził się w przypadku filmu "Między słowami". Tych dwoje znów znalazło się w jednym projekcie. Wiosną rozpoczną zdjęcia do filmu "On the Rocks".

Czy ich nowy projekt będzie sukcesem na miarę "Między słowami"? /Bruce Glikas /Getty Images

"On the Rocks" to opowieść o młodej matce, która wraz ze swoim dawno niewidzianym ojcem-playboyem, wyrusza w niezwykłą podróż po Nowym Jorku. W rolę ojca wcieli się Bill Murrary. Partnerować mu będzie Rashida Jones. Za reżyserię filmu, a także scenariusz odpowiada Sofia Coppola.



Reklama

Co warto podkreślić, w produkcję filmu "On the Rock" zaangażowany jest technologiczny gigant Apple. Producent iPhone'ów zaczął inwestować we własne filmy i seriale, a także przymierza się do uruchomienia nowej platformy VOD. Do współpracy nad nową gałęzią biznesu Apple pozyskał studio A24, znane z ambitnych, niezależnych filmów, jak "Moonlight" czy "Lady Bird".

Czy "On the Rocks" powtórzy sukces "Między słowami", obrazu, który wszedł do kin w 2003 r.? Historia starzejącego się gwiazdora filmowego, który przyjechał do Tokio na sesję reklamującą whisky, przyniosła Coppoli Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a Murrayowi nominację do Nagrody Akademii w kategorii najlepszy aktor.

Później aktor i reżyserka współpracowali przy filmie Netfiksa "A Very Murray Christmas" z 2015 r., który jest parodią świątecznych rewii telewizyjnych.