Kręcenie filmów biograficznych o żyjących artystach budzi niekiedy kontrowersje. Pomysłem zrealizowania takowego filmu o Britney Spears oburzyła się niedawno sama artystka. Zgoła inne podejście do tej kwestii ma Calvin Cordozar Broadus Junior, znany na całym świecie jako Snoop Dogg . Słynny raper nie tylko cieszy się z tego, że powstanie o nim film, ale też zaangażował się w jego powstanie, by "własnymi słowami" opowiedzieć historię swojego życia i drogi na muzyczny szczyt. Produkcję zrealizuje Universal Pictures we współpracy z założoną niedawno przez Snoop Dogga firmą Death Row Pictures, która wywodzi się z wytwórni Death Row Records.

Snoop Dogg: Powstanie film fabularny o raperze

O pomyśle nakręcenia swojej biografii raper wspominał już w grudniu w wywiadzie udzielonym magazynowi "GQ". "Chciałem zostać dyrektorem generalnym Death Row Records, by ponownie wydać ich muzykę, nakręcić filmy dokumentalne i być może zrealizować kiedyś swoją biografię" - wyjawił wówczas raper.

Jak się okazuje, nie był to plan na ogległą przyszłość. Na początku tego roku Snoop Dogg nabył prawa do marki Death Row od MNRK Music Group. A teraz jest już gotów do realizacji filmu. "Długo zwlekałem z doprowadzeniem tego do końca, bo zależało mi na tym, by zatrudnić odpowiedniego reżysera, idealnego scenarzystę i najlepsze możliwe studio. Chciałem znaleźć partnerów rozumiejących dziedzictwo, które zamierzam przedstawić na ekranie" - powiedział w oświadczeniu muzyk.

Film o słynnym raperze wyreżyseruje Allen Hughes, a scenariusz napisze Joe Robert Cole, który zasłynął pracą nad pierwszym sezonem serialu "American Crime Story" oraz filmem "Czarna Pantera".

"Snoop ma niepowtarzalny urok. W jego energii jest coś, co łączy ludzi z najróżniejszych środowisk" - zaznaczył Hughes. "Jesteśmy absolutnie zaszczyceni, że możemy opowiedzieć historię życia tego fascynującego artysty i trwale udokumentować jego dorobek" - dodała szefowa Universal Pictures, Donna Langley. Informacje na temat tytułu, obsady i spodziewanej daty premiery obrazu nie zostały jeszcze ujawnione.