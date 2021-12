Wygląda na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Opublikowano bowiem właśnie zwiastun "Śmierci na Nilu" , w którym można zobaczyć Armiego Hammera . Podano również nową datę premiery filmu, która w trakcie pandemii przekładana była już sześć razy. Teraz produkcja Kennetha Branagha ma zadebiutować w kinach 11 lutego.



I choć studio Disneya w żaden sposób nie ukrywa obecności Hammera w filmie - to duża rola, więc nic dziwnego, że jego postać pojawia się nie tylko w zwiastunie, ale i na plakacie filmu - niepewny jest udział aktora w działaniach promocyjnych poprzedzających premierę.

Skandal obyczajowy z udziałem Armiego Hammera wybuchł już po zakończeniu zdjęć do filmu "Śmierć na Nilu". Aktor został oskarżony przez kilka kobiet o gwałt i dziwne praktyki seksualne ocierające się o kanibalizm. Oskarżenia wywołały falę zawodowych reperkusji. Od Hammera odsunęła się reprezentująca go agencja, a aktor zaczął tracić role w planowanych produkcjach. W efekcie nie wystąpi w filmach "Shotgun Wedding" i "Billion Dollar Spy", serialu "The Offer" oraz broadwayowskiej sztuce "The Minutes".

"Śmierć na Nilu" to drugi film Kennetha Branagha, w którym wciela się on w postać słynnego detektywa Herkulesa Poirot. Pierwszy - "Morderstwo w Orient Expressie" - był hitem - na całym świecie zarobił ponad 350 milionów dolarów. "Śmierć na Nilu" opowiada o śledztwie w sprawie śmierci młodej dziedziczki podczas wycieczkowego rejsu. Obok Hammera w filmie występują m.in. Gal Gadot , Letitia Wright , Annette Bening i Russell Brand .