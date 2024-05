Wojciech Smarzowski, reżyser i autor scenariusza "Domu dobrego", skupia się na szeroko rozumianej przemocy domowej - psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej. Choć reżyser nie zdradza szczegółów fabuły przed premierą, aktorzy Tomasz Schuchardt i Agata Turkot, grający główne role, uchylili rąbka tajemnicy. Ich postacie, złączone miłością, wkrótce znajdą się w opresyjnej i niebezpiecznej pułapce przemocy. Schuchardt przyznaje, że aktorzy w filmach Smarzowskiego mierzą się z ekstremalnie trudnymi emocjami, stąd każda chwila przerwy na planie jest wykorzystywana na rozładowanie napięcia.

Andrzej Konopka, wcielający się w burmistrza, opisuje przemoc jako "rak" i podkreśla zdolność Smarzowskiego do poruszania trudnych tematów, które wywołują społeczne dyskusje. Opisuje scenariusz jako emocjonalnie poruszający.

Podczas nagrywania sceny spotkania lokalnej elity w nowoczesnym domu z wielkimi oknami, ekipa filmowa, na czele z autorem zdjęć Pawłem Tyborą, musiała sprostać wyzwaniom związanym z małą przestrzenią i wymagającym oświetleniem. Tybora, współpracujący z Smarzowskim od lat, tym razem odpowiada za warstwę wizualną filmu. Mimo niewielkiego doświadczenia, czerpie nauki od mistrzów oświetlenia, co pomaga mu w realizacji skomplikowanych scen.

Realizacja filmu w takich warunkach stanowi nie lada wyzwanie, ale dzięki współpracy z doświadczonymi profesjonalistami, Tybora jest pewny, że uda się sprostać wszystkim trudnościom.

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego: kiedy premiera?

Przestrzeń, w której poruszają się bohaterowie filmu "Dom dobry", została stworzona przez doświadczoną scenografkę Joannę Machę, znaną ze współpracy ze Smarzowskim przy "Drogówce". - "Dom dobry" to projekt znacznie bardziej kameralny. Jego trudność polega na samym temacie i tym, by wszystko, co jest w tle tej opowieści, na nią pracowało. Precyzja, z jaką musimy myśleć o scenografii, jest znacznie bardziej finezyjna - mówi Macha, podkreślając, że przygotowania trwały ponad rok, a każda lokacja została szczegółowo omówiona i zaplanowana. - W miarę rozwoju opowieści główni bohaterowie stają się coraz bardziej odizolowani, skazani na siebie. Ich dramat rozgrywa się w czterech ścianach - dodaje.

Wojciech Smarzowski wyjaśnia: - Jestem reżyserem, który zadaje sobie pytanie, czy warto wyciągać kamerę z samochodu. Liczę, że ten film wywoła dyskusję, bo choć na papierze wszystko wygląda dobrze, w realnym życiu to się nie sprawdza. Podkreśla jednak, że po "Wołyniu" i "Klerze" trochę stracił wiarę w moc kina zmieniającego rzeczywistość.

Wiarę tę podziela jednak cała ekipa "Domu dobrego". - To ważny i mocny temat - zaznacza Joanna Macha. - Mam nadzieję, że ten film zapoczątkuje dyskusję o przemocy i o tym, jak wobec niej się zachować - dodaje Andrzej Konopka. Agata Turkot natomiast mówi: - Mam nadzieję, że naszym filmem skłonimy wiele osób do zastanowienia się nad problemem przemocy i do wyciągnięcia wniosków.

Premiera "Domu dobrego" odbędzie się jesienią 2025 roku, kiedy Warner Bros Entertainment Polska wprowadzi go na ekrany kin.

Zdjęcie Wojtek Smarzowski na planie filmu "Dom dobry"

Pierwotnie tekst ukazał się 30 kwietnia 2024, a my - ze względu na dużą popularność materiału - odświeżyliśmy jego treść.

