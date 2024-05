"Farciarz Gilmore 2": Co wiemy o nowej produkcji Netflixa?

Najważniejszą informacją dostarczoną przez Netflix, jest powrót Adama Sandlera do głównej roli. Prawdopodobne jest, że to on pracuje też nad scenariuszem do nowej części. Wcześniejsze pogłoski wzięły się z tego, że aktor pokazał fragmenty napisanego tekstu Christopherowi McDonaldowi, antagoniście z pierwszej produkcji. Może być to sugestią, że on sam również powróci w nadchodzącej części.

"Farciarz Gilmore": Adam Sandler w komedii sportowej

Premiera pierwszej części przygód Gilmore’a miała miejsce w 1996 roku. Bohater grany przez Adama Sandlera marzył o zostaniu hokeistą, ale spotykał się z ciągłym odrzuceniem. Problemy finansowe zmusiły go do zmiany pomysłu na siebie i spróbowania swoich sił w turniejach golfowych.

Reklama

"Farciarz Gilmore" (reż. Dennis Dugan) w roku premiery zarobił ponad 40 milionów dolarów. Adam Sandler był współtwórcą scenariusza, a praca przy tym filmie wyniosła go na wyżyny sławy i utwierdziła jego pozycję jednej z największych komediowych gwiazd.

Zobacz też: Zaczął w wieku 41 lat. Ma na koncie ponad 400 ról. Najmilszy człowiek w Hollywood?