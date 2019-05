"Słońce też jest gwiazdą": 24 godziny w Nowym Jorku

Miłość w Nowym Jorku - to zawsze się sprawdza! "Słońce też jest gwiazdą", film nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści Nicoli Yoon ("Ponad wszystko"), w polskich kinach pojawi się w piątek 31 maja. Młodzi nowojorczycy, Natasha (Yara Shahidi) i Daniel (Charles Melton) mają dla siebie tylko 24 godziny. Ale nawet w tak krótkim czasie wiele się może wydarzyć...

Yara Shahidi i Charles Melton w scenie z filmu "Słońce też jest gwiazdą" /materiały dystrybutora

Reżyserka filmu Ry Russo-Young tłumaczyła, że twardo stąpająca po ziemi Natasha wydaje się być odporna na miłosne porywy i nawet uczucia chce poddać logicznej analizie. Poza tym z wielką energią poświęca się walce z groźbą deportacji, walce, która wydaje się już ostatecznie przegrana.

- Swoje nastoletnie lata spędziła w Nowym Jorku. To miasto ją uformowało, czuje się z nim bardzo związana - mówiła Russo-Young. - Na początku filmu dowiadujemy się, że jej rodzice pogodzili się z deportacją. Natasha walczy do końca. To dla niej wielki stres, może najbardziej bolesny okres w jej życiu. I nagle, właśnie wtedy, można powiedzieć, w najmniej odpowiednim momencie, pojawia się miłość.



Shahidi tak charakteryzowała swą bohaterkę: - Jest życiową realistką, bardzo rozczarowaną tym, co się wokół niej dzieje. Spotkanie z Danielem wytrąca ją ze zwykłej orbity, pozwala odkryć marzenia i bardzo zmienia jej punkt widzenia. Reżyserka puentowała: - Oboje myślą o różnych rzeczach, oboje są nieszczęśliwi z powodu wyborów, jakich dokonali ich rodzice. I jeszcze ta miłość - zupełnie nie w czas... A może właśnie w idealnym momencie?

Ambicją filmowców było wtopić opowieść w nowojorskie pejzaże i uczynić miasto niemal jednym z bohaterów filmu. Ogromną większość zdjęć we wnętrzach nakręcono więc w naturalnej miejskiej scenerii.

Natasha (Yara Shahidi) i Daniel (Charles Melton) pochodzą z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On to niepoprawny romantyk. Jedno z nich wkrótce wyjedzie na zawsze. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku i jest im dany zaledwie jeden wspólny dzień. Czy można przeżyć wielką miłość, gdy czasu jest tak niewiarygodnie mało?