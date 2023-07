"Skrzyżowanie" to historia 82-letniego emerytowanego lekarza - Tadeusza, który powoduje wypadek samochodowy. W wyniku kolizji ginie 24-letni kierowca motocykla. Tragiczne wydarzenie burzy dotychczasowe życie Tadeusza. Mężczyzna chce sprzedać dom, by zadośćuczynić wdowie po zmarłym. Na takie posunięcie nie godzą się jednak jego żona i syn. Wypadek odsłania dawne rysy i pęknięcia w 50-letnim małżeństwie i rodzinie Tadeusza.



"Skrzyżowanie": Jan Englert w głównej roli u debiutantki

- Niewątpliwie jedną z największych przyjemności, ale także przede wszystkim korzyści dla mnie płynących z pracy na planie filmu "Skrzyżowanie" była współpraca z Janem Englertem. To tytan pracy, mistrz warsztatu aktorskiego, a także reżyser wielu spektakli teatralnych, świetnie więc wyczuwał kamerę. Przede wszystkim jednak to niezwykle skromny człowiek, który dawał mi pełną swobodę działania reżyserskiego, nie wymuszał, nie parł "na swoje", zawsze mówił: "Ja nieśmiało proponuję, pani reżyser..." - - mówi Dominika Montean-Pańków.

Nad scenariuszem, będącego jej fabularnym debiutem, pracowała przez kilka ostatnich lat. W 2022 roku zdecydowała się wysłać tekst na konkurs Script Pro towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera w Krakowie. Otrzymana tam Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za "nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju" zmotywowała ją do zaproponowania roli Janowi Englertowi oraz poszukiwań producenta. Znalazła go w osobie Jerzego Kapuścińskiego - dyrektora artystycznego Studia Munka działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

- Dominika Montean ponad 15 lat temu zrealizowała jeden z pierwszych filmów z cyklu Trzydzieści Minut zatytułowany "Autor wychodzi". Cieszę się, że wraca do nas z pełnometrażowym debiutem fabularnym. "Skrzyżowanie" to dramat rodzinny, napisany z wrażliwością, empatią a jednocześnie poruszający problematykę etyczną. Wydarzeniem jest powrót do kina Jana Englerta, wielkiego aktora, który w tym roku obchodzi 80. urodziny - mówi Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka.



Po kilku miesiącach przygotowań ekipa filmu "Skrzyżowanie" weszła na plan w maju. Do grającego główną rolę Jana Englerta dołączyli - wcielająca się w rolę jego żony - Anna Romantowska , a także Michał Czernecki , Aleksandra Popławska oraz młodzi aktorzy Martyna Byczkowska i Daniel Namiotko.

Za zdjęcia do "Skrzyżowania" odpowiedzialny był Bartosz Świniarski ("Cicha ziemia", "Niepamięć"), za scenografię Aniela Dybowska ("Brigitte Bardot cudowna"). Charakteryzacja jest dziełem Ewy Szwed ("Kobieta na dachu", "Bo we mnie jest seks"), a kostiumy - Zofii Bebej ("Słodki koniec dnia", "Prawdziwe życie aniołów"). Kierownikiem produkcji filmu jest Sylwia Rajdaszka

- Studio Munka dało mi absolutnie wszystko, czego potrzebowałam, żeby zrealizować scenariusz. Na cały, pełnometrażowy film mieliśmy 20 dni zdjęciowych, tempo więc było wysokie. Kiedy było ciężko - a było - mój mąż, który wspierał mnie przy tym filmie ogromnie, pocieszał mnie: "Masz świetnych aktorów i operatora po swojej stronie, to jak mocny, doskonale działający silnik w samochodzie. Dojedziesz daleko". Mam taką nadzieję, teraz siadamy z Milenią Fiedler do montażu i już się nie mogę doczekać pierwszej układki - mówi Dominika Montean-Pańków.

Producentem filmu "Skrzyżowanie" jest Studio Munka działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Koproducentami są CANAL+ Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Beata Ścibakówna. Film otrzymał dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współfinansowany jest również z Funduszy Europejskich i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.