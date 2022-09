Zarówno lider, jak i wicelider północnoamerykańskiego box-office'u to filmy, które miały premiery w miniony weekend. Do zajęcia pierwszego miejsca "Barbarianowi" wystarczyło nieco ponad 10 milionów dolarów. Ten horror z Georginą Campbell, Billem Skarsgard i Justinem Longiem to pierwszy film od trzech tygodni, któremu udało się zarobić w weekend więcej niż 10 milionów dolarów.



Wielki kryzys w amerykanskich kinach

W północnoamerykańskich kinach trwa obecnie wyjątkowo słaby okres związany z brakiem interesujących premier. Wcześniej na początku września zapowiadana była premiera "Miasteczka Salem" opartego na motywach książki Stephena Kinga, została jednak odwołana.

Na braku wielkich hitów korzystają mniejsze produkcje i filmy z innych stron świata. W przypadku bollywoodzkiego filmu "Brahmastra Part One: Shiva" trudno jednak mówić o niskim budżecie. Ten film kosztował 51 milionów dolarów i jest jednym z najdroższych filmów w historii indyjskiej kinematografii. W założeniu ma rozpocząć nowe indyjskie uniwersum filmowe wzorowane na hitach Marvela.



W rolach głównych występują w nim Ranbir Kapoor, Shah Rukh Khan , Amitabh Bachchan , Alia Bhatt oraz Deepika Padukone. W Ameryce Północnej film "Brahmastra" zarobił 4,4 miliona dolarów, a na całym świecie aż 26,5 miliona dolarów.

Trzecie miejsce w północnoamerykańskim box-office przypadło w udziale filmowi "Bullet Train" z Bradem Pittem w roli głównej. Zarobił on 3,25 miliona dolarów, a na całym świecie już 212 milionów.



Czwarty jest ubiegłotygodniowy lider, niezniszczalny "Top Gun: Maverick" , który dorzucił kolejne 3,17 miliona dolarów i w sumie ma już 1,453 miliarda dolarów. Dzięki temu wyprzedził "Krainę lodu 2" na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów i zajmuje tam już jedenaste miejsce.



Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box’office'u zamyka animowany "DC Liga Super-Pets" z kolejnymi 2,84 milionami dolarów na koncie.