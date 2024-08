Skompromitowany aktor zabrał głos w sprawie planów Marvela

Majors wcielił się w Kanga w filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz w jego warianty z alternatywnych rzeczywistości w dwóch sezonach serialu "Loki". Miał on powrócić w piątej części "Avengers", którą zapowiedziano z podtytułem "Kang's Dynasty". Plany Marvela pokrzyżowały kłopoty aktora z prawem. Został on oskarżony przez swoją byłą partnerkę o przemoc domową. Po wyroku skazującym Marvel natychmiast zwolnił aktora.

Od tego czasu pojawiały się rozmaite plotki co do poczynań Domu Pomysłów. Niektóre mówiły, że trwają poszukiwania nowego aktora do roli Kanga. Inne, że pomysł na piątą część Avengers zostanie zupełnie zmieniony, a superbohaterowie zmierzą się z innym przeciwnikiem. Fani często wskazywali na Doktora Dooma, głównego antagonistę Fantastycznej Czwórki, który wciąż czeka na debiut w Kinowym Uniwersum Marvela.

Wideo "Ant-Man i Osa: Kwantomania" [trailer 2]

Wątpliwości zostały rozwiane podczas Comic-Conu w Sandiego, który odbył się pod koniec lipca 2024 roku. Szef studia, Kevin Feige, ogłosił, że Avengers rzeczywiście zmierzą się z Doktorem Doomem. Co więcej, wcieli się w niego Robert Downey Jr., który za sprawą roli Iron Mana stał się największą gwiazdą serii. Należy zaznaczyć, że jego Doom nie będzie wariantem Tony'ego Starka.

Jonathan Majors o planach Marvela: "Mam złamane serce"

Majors odniósł się do sytuacji w rozmowie z serwisem plotkarskim TMZ. "Oczywiście mam złamane serce" - powiedział aktor. "Kocham Kanga. Nie zaprzeczam jednak, że Doktor Doom też jest super".

Dziennikarz TMZ wskazał, że w przeszłości Downey Jr. i np. Ezra Miller dostali drugą szansę od wytwórni filmowych, mimo ich dawnych konfliktów z prawem. "Uważam, że to sprawiedliwe, że pan Downey spotkał się z cierpliwością, ciekawością i miłością, a pan Miller został potraktowany w podobny sposób. Pozwolono im dalej tworzyć sztukę i być kreatywnym... Ja nie miałem tego szczęścia" - odpowiedział mu Majors. Wyraził także chęć powrotu do roli Kanga. Należy zaznaczyć, że nic nie wskazuje, by przedstawiciele Marvela zamierzali się z nim kontaktować lub ponownie współpracować.

Majors został zatrzymany w marcu 2023 roku pod zarzutem przemocy domowej. Wyrok skazujący zapadł w grudniu. Niedługo później Marvel wydał komunikat o zwolnieniu go z roli Kanga. Aktor rozstał się także z reprezentującą go agencją. Od tego czasu nie otrzymał żadnej nowej roli.

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 1 maja 2026 roku.