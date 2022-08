"Skołowani": O czym jest film?

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

W roli Maksa i Julii zobaczymy Michała Czerneckiego i Agnieszkę Grochowską . W pozostałych rolach w "Skołowanych" występują m.in.: Marianna Zydek , Marcin Perchuć , Bartłomiej Kotschedoff , Gabriela Muskała , Jerzy Bończak , Maria Pakulnis i Mikołaj Grabowski .

Reklama

- Po pierwsze, trzeba zadać sobie pytanie: czy skoro film "Tout le monde debout" [tytuł oryginału] już powstał i odniósł sukces, warto robić jego adaptację? - mówi reżyser Jan Macierewicz . - Zdecydowanie tak! Ten film nie jest tylko komedią romantyczną. Oprócz inteligentnego humoru, widzę w tym filmie drugie, edukacyjno-społeczne dno. Wraz z operatorem, Michałem Pukowcem, chcemy w atrakcyjny sposób opowiedzieć o ludzkich relacjach, o miłości, ale i trudnych czasem wyborach.



"Skołowani" 1 / 5 Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę? Źródło: materiały prasowe Autor: Anna Gostkowska udostępnij

Patronat społeczny nad filmem objęła Fundacja Avalon, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit i posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego.

- Fundacja Avalon od 15 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, by mogły być aktywne w każdej sferze życia - na co dzień wspieramy finansowo, rehabilitujemy i prowadzimy szereg programów społecznych i edukacyjnych. Aktywnie też walczymy o zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie poprzez chociażby promocję sportu w ekstremalnej formie czy wyłączając tabu na temat seksualności i rodzicielstwa. Dlatego cieszy nas, że producenci filmu zwrócili się do nas z prośbą o patronat społeczny. Niepełnosprawność obarczona jest wieloma stereotypami, które zazwyczaj wynikają z niewiedzy czy braku kontaktu. Wierzymy, że film "Skołowani" poprzez śmiech i inteligentny humor to kolejny krok na drodze do normalizacji postrzegania niepełnosprawności w naszym kraju. Z niecierpliwością czekamy na premierę! - mówi Helena Szczuka, kierownik działu Komunikacji i Promocji Fundacji Avalon.

Producentem filmu jest ATM Grupa. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.