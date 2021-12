"Skarb Mikołajka": Wkrótce w kinach

Trzecia odsłona filmowych przygód Mikołajka to humor, akcja i atrakcje, które zadowolą nie tylko wiernych fanów bohatera, ale i tych, którzy dopiero co wkraczają do jego świata.

W polskiej wersji językowej w rolach rodziców tytułowego bohatera usłyszymy Maję Ostaszewską i Tomasza Kota .

Najnowsza część jego przygód, "Skarb Mikołajka", wejdzie na ekrany kin w całej Polsce 28 stycznia. Poprzednie części cyklu obejrzało w polskich kinach ponad milion widzów.

Trzecia odsłona przygód uwielbianego przez dzieci i dorosłych bohatera została okrzyknięta przez francuskie Le Figaro najlepszą z filmowego cyklu!

Mikołajek - kim jest uwielbiany bohater?

Mikołajek to kultowy bohater ośmiu książek, ponad dwustu opowiadań i, jak dotąd, dwóch filmów.

Książki o przygodach Mikołajka przetłumaczono na ponad czterdzieści języków a na całym świecie sprzedano piętnaście milionów egzemplarzy! Od czasu debiutu w 1959 roku już kilka pokoleń wychowało się na niesamowitych przygodach Mikołajka i jego skorych do psot przyjaciół: Alcesta, Kleofasa, Ananiasza, Gotfryda, Rufusa, Maksencjusza i Euzebiusza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mikołajek" [trailer]

