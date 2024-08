Skandal ze zwiastunem "Megalopolis". Trailer znika z sieci

"Megalopolis" Francisa Forda Coppoli debiutowało w Cannes, gdzie podzieliło recenzentów. Niektórzy nazywali film arcydziełem i triumfem kreatywności. Inni określili go jako przestarzały, przeszarżowanym i nieudolny.

Zwiastun "Megalopolis" z nieprawdziwymi fragmentami recenzji

Opublikowany 21 sierpnia zwiastun odniósł się do przyjęcia "Megalopolis". Przypominał on, że poprzednie filmy reżysera — "Ojciec Chrzestny" i "Czas apokalipsy", oba uważane dziś za klasyki kina — także mierzyły się z chłodnym przyjęciem. Fragmenty nieprzychylnych recenzji znalazły się w zwiastunie. Wśród cytowanych krytyków znaleźli się między innymi Roger Ebert i Pauline Kael.

Przytoczono także recenzję "Draculi" Owena Gleibermana z "Variety". Rzecz w tym, że krytyk napisał ją dla "Entertainment Weekly" i brzmiała ona zupełnie inaczej. "Nawet jeśli nie lubisz krytyków, to nie zasługujemy, by wciskać nam kłamstwa w usta. Największym skandalem jest jednak fakt, że ten zwiastun jest zbudowany na fałszywej narracji. Krytycy pokochali 'Ojca Chrzestnego'. Z kolei 'Czas Apokalipsy' podzielił ich, ale otrzymał też sporo wsparcia od recenzentów. A jeśli chodzi o to, czy nazwałem 'Draculę' 'pięknym bałaganem' — chciałbym. Teraz brzmi to niezwykle łagodnie" - mówił Gleiberman.

Z kolei cytat z Eberta "Triumf stylu nad treścią" odnosił się do "Batmana" Tima Burtona, nie "Draculi" Coppoli. Nie wiadomo, kto jest autorem innych przytoczonych fragmentów.

Zwiastun "Megalopolis" wycofany. "Daliśmy ciała"

"Lionsgate w trybie natychmiastowym wycofuje zwiastun 'Megalopolis'" - przekazał rzecznik wytwórni. "Chciałbym przekazać najszczersze przeprosiny krytykom [wymienionym w zwiastunie], Francisowi Fordowi Coppoli i firmie produkcyjnej American Zoetrope za niewybaczalny błąd w naszym procesie weryfikacji. Daliśmy ciała. Przepraszamy".

Skandal ze zwiastunem jest kolejnym, który pojawił się w związku z "Megalopolis". Wcześniej informowano o nieprofesjonalnym zachowaniu reżysera na planie.

"Megalopolis" wejdzie do polskich kin 25 października 2024 roku.