Skandal we włoskim kinie? "Dosyć finansowania filmów, których nikt nie ogląda"

Dodał: “Unikajmy następnych filmów na półkach".

Włosi tną wydatki na kinematografię

Odnosząc się do protestów środowisk filmowych i części polityków opozycji przeciwko zapowiedziom cięć Sangiuliano oświadczył: "Jest kasta, która występuje w obronie swoich przywilejów. To może zróbmy tak, aby 50 procent milionowych honorariów reżyserów trafiało do funduszu dla pracowników tej branży".



Reklama

Minister podkreślił, że nie zamierza wycofać się ze swoich planów i dodał, że wkrótce dojdzie do "surowej reformy, by wyeliminować ewidentne nieprawidłowości".

“Wiele osób z tego środowiska mówi mi: 'ministrze, to skandal, trzeba to zmienić'. Wsparcie dla świata kina i jego łańcucha produkcyjnego musi być utrzymane, ale mówię +dość+ niedzielnym producentom, którzy jeszcze kilka lat temu robili co innego, a teraz znaleźli dojną krowę"- zaznaczył włoski minister kultury.

Zapewnił, że kino leży na sercu zarówno jemu, jak i rządowi.

Plany redukcji nakładów skrytykował między innymi laureat Oscara za film "Wielkie piękno" Paolo Sorrentino .