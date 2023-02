Klienci Empiku głosowali w tym największym plebiscycie kulturalnym przez cały rok - kupując książki, muzykę, filmy i produkty cyfrowe.

"Dziewczyny z Dubaju" hitem polskich kin

Obraz w reżyserii Marii Sadowskiej obejrzało w polskich kinach ponad milion widzów.



Był to nie tylko najchętniej oglądany polski film, ale też największy sukces frekwencyjny rodzimej produkcji od czasu początku pandemii. Lepsze okazały się jedynie: najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" oraz "Diuna" , czyli pełna gwiazd hollywoodzka superprodukcja.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" miały - według dystrybutora - zdemaskować hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.

Główna bohaterka - Emi (Paulina Gałążka) - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

Bestsellery Empiku: Nie zaproszono na scenę Dody

Gal wręczenia nagród Bestsellerów Empiku transmitowana była na antenie TVN,



Kiedy na scenę zaproszono reżyserkę Marię Sadowską, ta nakłoniła do wyjścia wraz z nią Dodę - współproducentkę filmu.

Ta nieco się ociągała, ale ostatecznie wyszła na scenę. "Dlaczego nikt mnie nie wywołał?" - pożaliła się od razu Rabczewska, bo faktycznie prowadzący Sonia Bohosiewicz i Piotr Trojan o niej nawet słowem nie wspomnieli.

Przemówienie zaczęła jednak Maria Sadowska, a Rabczewska stała obok w ciszy, czekając zapewne na swoją kolej. Wtedy doszło do małego skandalu...

Zdjęcie Maria Sadowska i Doda na gali wręczenia Bestsellerów Empiku / Podlewski / AKPA

"O kobietach zawsze mówiło się, że niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, festiwalowe kino, tymczasem okazuje się, że mamy jednak szansę zdobyć też box office i zrobić wysokie budżety. Chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i potrafią też być solidarne, dlatego też zaprosiłam tutaj Dodę, która jest moją producentką i z którą razem zrobiliśmy ten film" - mówiła Maria.

Gdy Sadowska zakończyła przemawiać, prowadzący od razu podziękowali paniom i zaczęli zapowiadać kolejne nominacje.

Zdezorientowana Doda nie kryła swego rozgoryczenia: "To ja nie mogę nic powiedzieć?" - zapytała prowadzących. Zapadła głucha cisza, ale najwyraźniej "ban" w TVN wciąż obowiązuje, bo Dody nie dopuszczono do mikrofonu.