Sir David Attenborough założył konto na Instagramie

Legendarny brytyjski podróżnik i autor filmów przyrodniczych zadebiutował na Instagramie. W pierwszym filmiku, który tam opublikował, wyjaśnił, dlaczego zdecydował się odkryć tę, nową dla niego, drogę komunikowania się z ludźmi. Popchnęła go do troska o przyrodę, która z powodu działań ludzi jest w coraz gorszym stanie. Sir Attenborough chce uświadamiać ludzi, jakie zagrożenia czekają na naszą planetę i co możemy zrobić, by uniknąć katastrofy ekologicznej.

Sir David Attenborough /Tim P. Whitby /Getty Images

"Cześć. Nazywam się David Attenborough. Przez ostatnie 60 lat pojawiałem się w radio i telewizji, a to jest mój pierwszy raz na Instagramie. Zdecydowałem się na ten krok, na korzystanie z tego nowego dla mnie sposobu komunikacji, bo - jak wiemy - świat ma problemy" - takim tekstem wita się z użytkownikami Instagrama słynny podróżnik i popularyzator wiedzy na temat przyrody.



Po czym wylicza te problemy, m.in. zaśmiecanie oceanów, wymieranie kolejnych gatunków zwierząt. "Wiemy jednak, co z tym należy zrobić" - dodaje sir David Attenborough. I zapowiada, że w kolejnych filmikach publikowanych na Instagramie, będzie naświetlał najważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego i wyjaśniał, co każdy z nas może zrobić, żeby pomóc te problemy rozwiązać.

Instagram Wideo (IGTV)

Dla 94-letniego dziś Davida Attenborough medium, jakim jest Instagram, jest bez wątpienia nieznanym obszarem. Doskonale znane mu są za to katastrofalne skutki tego, co ludzie przez ostatnie dekady zrobili z przyrodą, bo podróżuje po całym świecie od wielu lat. Sir Attenborough, z wykształcenia zoolog, w 1952 roku zaczął pracować w BBC, dla której to stacji zrealizował przez lata mnóstwo filmów ukazujących życie roślin i zwierząt na wszystkich kontynentach.



Za swoją pracę na rzecz popularyzacji wiedzy przyrodniczej w 1985 roku dostał od Elżbiety II tytuł szlachecki, został też uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego oraz Orderem Zasługi. Dwa lata temu dostał nagrodę Emmy dla najlepszego narratora za film "Blue planet II", rok później wyróżniono go tą samą statuetką za dokument "Our planet".