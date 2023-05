Podróżnik, z okazji rozpoczynającego się 2021 roku, skierował do świata noworoczne przesłanie. "W tym roku przywódcy świata zbiorą się w Glasgow na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. To przełomowy moment w naszej historii. To może być rok pozytywnej zmiany dla nas, dla naszej planety i dla niezwykłych zwierząt, z którymi ją dzielimy. Rok, który świat może wspominać z dumą i powiedzieć: zrobiliśmy coś dobrego" - wyrażał swą nadzieję Attenborough.



David Attenborough w BBC

Współpracę z telewizją BBC rozpoczął w 1952 roku, najpierw był redaktorem programu edukacyjnego, a później producentem. Stacja nie emitowała w tym czasie programów podróżniczych, więc przed młodym pasjonatem pojawiły się wspaniałe możliwości. Tak zaczął wytyczać nowy kierunek rozwoju dokumentów przyrodniczych. Stworzył serial "Zoo Quest" (Zoologiczne poszukiwania), w którym przemierzał świat w poszukiwaniu rzadkich i trudno dostępnych gatunków w ich naturalnym środowisku. Seria cieszyła się ogromną popularnością.

Po 20 latach Attenborough zrezygnował ze współpracy z BBC, by spełniać się jako pisarz i producent. Z tego czasu pochodzą m.in. "Eastwards with Attenborough" (1973 r.), czyli antropologiczne studium Indonezji czy "The Tribal Eye" (1975 r.), w którym podjął się analizy sztuki plemiennej.



Przełom w karierze

Cykl "Życie na Ziemi", zainicjowany w 1976 roku, okazał się przełomowy. W 96 odcinkach Attenborough zagłębia się w ewolucję świata roślin i zwierząt przy wykorzystaniu najlepszych w tym czasie technik filmowych. Seria zgromadziła przed telewizorami ponad 500 milionów widzów.



W kolejnych latach stworzył i prowadził wiele programów o tematyce podróżniczej. Warto wspomnieć choćby "Zaginione światy" (1989 r.), "Prywatne życie roślin" (1995 r., do realizacji tego programu wykorzystał fotografię poklatkową), "Największe widowisko świata natury" (2000 r.), czy "Karol Darwin i drzewo życia" (2009 r.).



W 2020 roku po kilku latach przerwy zrealizował film "David Attenborough: Życie na naszej planecie". Podróżnik występuje w nim jako świadek zmian w środowisku naturalnym, które nastąpiły w czasie jego życia. Film oddaje hołd Ziemi, przestrzega przed szkodliwym wpływem działalności człowieka na naturę, ale także daje nadzieję na zmianę.



Końcem stycznia 2021 stacja BBC Earth wyemitowała pierwszy z pięciu odcinków nowego serialu Attenborough pt. "Planeta doskonała". Podróżnik opowiada w nim o "potędze, ale i kruchości Ziemi". Ostatni odcinek składnia widza do refleksji, poświęcony jest człowiekowi, w którego rękach spoczywa przyszłość naszej planety.

Na Netfliksie dostępna jest jego inna najnowsza produkcja "David Attenborough: Życie w kolorze", która przedstawia magię barw natury.

Sławny biolog z pewnością nie należy do osób, dla których świat mediów społecznościowych jest równie ważny, jak ten realny. Dał temu dowód zamykając swój profil na Instagramie, mimo że cieszył się on niespotykaną popularnością. Jak się bowiem okazało sir David Attenborough pobił rekord. Nikt nie zdobył w zaledwie cztery godziny i 44 minuty miliona obserwujących.



Zaledwie dwa miesiące po tym, jak w wieku 94 lat założył konto na Instagramie i zdobył niemal siedem milionów obserwatorów, uczynił swój profil nieaktywnym. W formie podsumowania, w swoim ostatnim poście ostrzegł przed niebezpieczeństwami wynikającymi ze zmian klimatycznych.



"To może być puenta tego konta" - skomentowali decyzję biologa Jonnie Hughes i Colin Butfield, którzy pracowali z nim przy jego filmie dokumentalnym dla Netfliksa i prowadzili konto filmowca.



"Nie będziemy publikować niczego nowego, ale mamy nadzieję, że dla wielu innych będzie to przestrzeń do budowania i dzielenia się sposobami tworzenia zrównoważonej przyszłości" - dodali.