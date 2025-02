Siostrzany duet opowie o sprawie, którą żyła cała Wielka Brytania

Fabuła oparta jest na sprawie bliźniaczek Fredy i Grety Chaplin. Na początku lat 80. znalazły się w centrum zainteresowania brytyjskich tabloidów z powodu nękania swojego sąsiada. Sąd orzekł wobec nich zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Herzog wyraził zamiar nakręcenia filmu w swojej ostatniej książce "Every Man for Himself and God Against All: A Memoir". Postacie sióstr Chaplin zainteresowały go, ponieważ potrafiły one mówić synchronicznie. Podczas swoich zeznań popełniły ten sam błąd, stąd tytuł "Bucking Fastard".



Werner Herzog i siostry Mara. Ich ostatnie filmy

Dla Herzoga będzie to pierwszy film fabularny od czasu "Spółki rodzinnej" z 2019 roku. W kinach ostatni raz gościł w 2022 roku — wtedy ukazał się jego dokument "Scena myśli".

Kate Marę mogliśmy ostatnio zobaczyć w miniserialach "Czarne lustro" i "Roczniku 2009". Na premierę w marcu czeka jej najnowszy film "Friendship". Z kolei Rooney Mara wystąpiła w "Apetycie na więcej. La Cocina", który brał udział w Konkursie Głównym w Berlinie.

