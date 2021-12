"Sinister": Najbardziej przerażający horror wszech czasów?

Wiadomości

Jaki jest najstraszniejszy horror w historii kina? Ilu fanów tego gatunku, tyle opinii. W naukowy sposób do tematu postanowili podejść twórcy badania zatytułowanego „Science of Scare Project”. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o najbardziej przerażający horror wszech czasów, podłączyli pięćdziesięcioro widzów do monitorów pracy serca. O wynikach badania informuje portal „Forbes”.

Scena z horroru "Sinister" /ALLIANCE FILMS /East News