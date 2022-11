J.A. Bayona: Nowy projekt

O pomyśle ekranizacji zbioru opowiadań, którego pełny tytuł to "A sangre y fuego. Heroes, bestias y martires de Espana" ("Do krwi i ognia. Bohaterowie, bestie i męczennicy Hiszpanii") opowiedział sam J.A. Bayona. W trakcie Europejskiego Festiwalu Filmowego w Sevilli twórca ujawnił, że pracuje nad tym projektem już od kilku lat, a scenariusz pisze razem z Agustinem Diazem Yanesem ("Kapitan Alatriste"). Twórca "Sierocińca" powiedział również, że w pracy nad tym filmem najbardziej interesuje go humanistyczna strona dzieła Nogalesa.

Jak przypomina portal "Variety", w napisanych w latach 1936-37 opowiadaniach Nogalesa znalazło się dziewięć fikcyjnych, ale opartych na prawdziwych wydarzeniach historii. Opisują one absurd i okrucieństwo hiszpańskiej wojny domowej, w której po dwóch stronach barykady walczyły ekstremalnie lewicowe i prawicowe organizacje związane z rządzącą koalicją Frontu Ludowego i prawicową, faszystowską opozycją.

J.A. Bayona o filmach Romana Polańskiego

Bayona przyznał, że podczas pracy nad scenariuszem filmu opartego na opowiadaniach Nogalesa skontaktował się z bliskimi pisarza. W ten sposób poznał m.in. jego córkę Pilar, która zmarła w ubiegłym roku w wieku 101 lat. Podzieliła się z nim cennymi informacjami dotyczącymi podejmowanego przez niego tematu.

Podczas zorganizowanego z okazji festiwalu spotkania, Bayona opowiedział również o swojej reżyserskiej karierze, na którą wpływ miały m.in. filmy Romana Polańskiego. "Kiedy byłem mały, oglądałem programy o takich reżyserach jak Hitchcock, Truffaut czy Kurosawa. Kręcili oni autorskie, a jednocześnie dostępne dla widzów kino.

Zawsze fascynowali mnie tacy reżyserzy jak Spielberg czy Polański. W każdym kręconym przez nich filmie znaleźć można było fragmenty właściwie każdego gatunku filmowego. Kiedy zaczynałem jako reżyser wideoklipów, były dla mnie możliwością do stworzenia swoich własnych, małych filmów" - powiedział reżyser.

Aktualnie J.A. Bayona kończy prace nad ekranizacją powieści "Society of the Snow" ("Stowarzyszenie śniegu") Pablo Vierciego. Opowiada w nim historię ocalałych z katastrofy samolotu w Andach w 1972 roku. Na podstawie tej historii w 1993 roku został już zrealizowany film "Alive, dramat w Andach".