Siedziba festiwalu w Cannes otwarta dla bezdomnych

Pałac festiwalu filmowego w Cannes, który został odłożony ze względu na pandemię koronawirusa, został tymczasowo przekształcony na ośrodek dla bezdomnych, w którym znalazło się też miejsce dla ich psów - poinformowała przedstawicielka władz miasta Dominique Aude-Lasset.

Festiwal filmowy w Cannes miał się rozpocząć 13 maja /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Przy wejściu do Palais des Festivals wchodzącym mierzy się temperaturę. Osobom bezdomnym, które się tam zgłaszają, udostępniono jadalnię, wspólne pomieszczenie z telewizorami i grami komputerowymi, a także prysznice. W piwnicach budynku zaaranżowano przestrzeń sypialną.



Są też cztery pomieszczenia z klatkami dla psów. "Wiemy, jak ważne są psy dla ludzi, którzy żyją na ulicy" - powiedziała Aude-Lasset. "Mamy tu od 50 do 70 osób każdej nocy" - dodała.

Reklama

Festiwal filmowy w Cannes miał się rozpocząć 13 maja i potrwać do 23 maja, ale w ubiegłym tygodniu został odwołany.



Organizatorzy festiwalu wydali w czwartek, 19 marca, komunikat, w którym napisali: "Rozważane są różne opcje, jedną z nich jest po prostu odłożenie festiwalu w Cannes do końca czerwca lub początku lipca".

Odwołanie festiwalu to pierwszy taki przypadek od 1968 roku. Wtedy do odwołania imprezy doprowadzili sami filmowcy. Zrobili to w geście solidarności z protestującymi w całej Francji pracownikami i studentami.