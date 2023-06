"Siedmiu mężów Evelyn Hugo": Film na podstawie bestsellerowej książki

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki "Siedmiu mężów Evelyn Hugo", jej bohaterką jest młoda dziennikarka, która dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood.

Warunek jest jeden: ta rozmowa nie może zostać opublikowana przed śmiercią artystki. Evelyn opowiada o tym, jak wyrwała się z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask reflektorów... W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice, które nigdy nie powinny trafić na pierwsze strony gazet.

"Siedmiu mężów Evelyn Hugo": Leslye Headland wyreżyseruje film

Powieść autorstwa Taylor Jenkins Reid, której ekranizacją będzie film "The Seven Husbands of Evelyn Hugo", przez 120 tygodni nie schodziła z listy bestsellerów The New York Timesa. Książka podzielona została na siedem rozdziałów, których tytułami są nazwiska tytułowych mężów fikcyjnej aktorki. Gwiazdami tzw. Starego Hollywood, które zainspirowały Reid do stworzenia postaci Hugo były Elizabeth Taylor, Ava Gardner oraz Rita Hayworth.

Nie będzie to pierwsza próba przeniesienia na ekran książki Reid. W 2019 roku ruszyły prace nad jej serialową adaptacją, którą miały wyprodukować Jennifer Beals oraz Ilene Chaiken. Scenarzystką serialu miała być sama autorka powieści. Ostatecznie do realizacji tego projektu nie doszło.

Scenariusz adaptacji Netfliksa napisała Liz Tigelaar ("Małe ogniska"). Jak informuje portal Deadline, reżyserią filmu zainteresowani byli najwięksi hollywoodzcy reżyserzy i reżyserki. Ostatecznie gigant streamingowy zdecydował się na Leslye Headland, która niedawno zakończyła zdjęcia do swojego ostatniego projektu, serialu "The Acolyte" z uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Nieznana jest obsada filmu "The Seven Husbands of Evelyn Hugo". Fani powieści w roli głównej najchętniej widzieliby Jessikę Chastain.