Sia debiutuje jako reżyserka

Legenda światowej muzyki, 9-krotnie nominowana do Grammy Sia stworzyła odważną i prowokującą wersję filmowego musicalu. "Music" z Kate Hudson, Leslie Odomem Jr. i Maddie Ziegler w rolach głównych już od 12 lutego będzie można oglądać na VOD, a od 24 lutego na DVD.

Plakat filmu "Music" /materiały prasowe

Dramat muzyczny "Music" to mocny, oryginalny i podniosły artystyczny manifest. Opowiada o magii, którą można dostrzec, gdy ktoś, kto nie potrafi komunikować się za pomocą słów, spotyka ludzi, którzy potrafią słuchać sercem.



W rolach głównych występują nominowana do Oscara zdobywczyni Złotego Globu Kate Hudson ("U progu sławy"), zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy - Leslie Odom Jr. ("Hamilton"). Maddie Ziegler, która wciela się w rolę tytułowej Music, jest przyjaciółką i muzą Sii od 2014 roku, odkąd wystąpiła w klipie do jej światowego przeboju "Chandelier".



"To najlepszy projekt, jakiego się w życiu podjęłam, jest też zarazem najważniejszym i najtrudniejszym ze wszystkich" - mówi Sia.

Film rozpoczyna się w momencie, gdy żyjąca na własną rękę, z dala od rodziny Zu (Kate Hudson) po śmierci babci, zostaje niespodziewanie jedynym opiekunem Music (Maddie Ziegler), swojej nastoletniej przyrodniej siostry, która nie mówi ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

"Music" łączy w sobie ciepłą opowieść o sile miłości z musicalowymi elementami, które napędzają i wzmacniają historię, przedstawiając widzom barwne życie postaci. Towarzyszą im niesamowite wrażenia dźwiękowe i wizualne, a także taniec, do którego choreografię przygotował Ryan Heffington, długoletni współpracownik Sii.



W "Music" zaprezentowano dziesięć utworów stanowiących autorskie kompozycje artystki, stworzone na potrzeby filmu i wykonane przez niezwykłą obsadę. Sia wykreowała doznanie filmowe równie głębokie i wyjątkowe jak tytułowa bohaterka.

"Uwielbiam filmy, które mają w sobie magię i pewną surowość, to samo chciałam zawrzeć w 'Music'. Chcę wywołać w ludziach emocje podczas seansu tego filmu" - podkreśla Sia.