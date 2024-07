Seria "Shrek" doczekała się czterech pełnometrażowych filmów, zrealizowanych w latach 2001-2010. Oryginalny "Shrek" zamienił DreamWorks Animation w potężne studio, zarabiając globalnie około 487 milionów dolarów. Film został pierwszym zdobywcą Oscara w kategorii filmów animowanych.

"Shrek 2" pobił oryginał, przynosząc zyski w wysokości 928 milionów dolarów. Oba filmy walczyły także o Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Choć "Shrek Trzeci" oraz "Shrek Forever" zdobyły mniejsze uznanie niż pierwsze dwa filmy, wciąż zarobione kwoty były ogromne: 813 milionów dolarów i 752 miliony dolarów na całym świecie. Oba spin-offy "Kota w butach" również były kinowymi hitami, zarabiając odpowiednio 555 milionów dolarów i 484 miliony dolarów.

"Shrek 5" bez charakterystycznego głosu Osła?

Data ogłoszenia premiery niefortunnie zbiegła się ze śmiercią polskiego aktora, który w Polsce dubbingował postać Osła - Jerzego Stuhra.

Zbigniew Zamachowski, który udzielał głosu tytułowemu bohaterowi, żegnając wczoraj swego bliskiego przyjaciela, odniósł się także do wspólnej pracy ze Stuhrem przy animacji:

"Zawsze chciałem mieć brata. Los zesłał mi go za sprawą Krzysztofa Kieślowskiego. Na tym nie poprzestał - podarował mi cudownego, gadatliwego przyjaciela, z którym, jak sądzę, długo jeszcze będę przemierzał bajkowe światy, z kolejnymi pokoleniami małych i całkiem dorosłych dzieci. Ta smutna wiadomość, że nigdy już razem nie wybierzemy się do Zasiedmiogórogrodu, zastała mnie daleko od Polski. Bez względu na to łączę się w smutku z wszystkimi, którym Jerzy był bliski" - napisał na Facebooku.

Czy Polacy znajdą kogoś, kto będzie godzien zastąpić Stuhra w tym zadaniu? Fani Shreka i polskiej wersji językowej nie kryją załamania.

