Shiloh Jolie-Pitt: Bliscy mówili do niej John

Shiloh Jolie-Pitt - córka Angeliny Jolie i Brada Pitta - urodziła się w 2006 roku. Wśród sześciorga dzieci aktorskiej pary zawsze cieszyła się szczególną uwagą mediów. Wszystko z powodu kontrowersyjnego stylu. Shiloh miała bardzo krótkie włosy i stawiała na chłopięce stylizacje, przez co widząc ją na ulicy, trudno było rozpoznać w niej dziewczynkę.

Instagram Post Rozwiń

Ponadto już w 2017 roku media donosiły, że Shiloh rozpoczęła terapię hormonalną, która miała być pierwszym krokiem w kierunku korekty płci. "Shiloh nigdy nie czuła się dziewczynką, dlatego w wieku 12 lat rozpoczęła terapię hormonalną, aby zmienić wygląd i czuć się dobrze w swoim ciele" - mówiła wówczas osoba bliska gwiazdorskiej parze na łamach portalu La Nacion.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Podobno już w wieku trzech lat Shiloh poprosiła bliskich, by zwracali się do niej imieniem John. Sprawa nabrała rozgłosu przez wypowiedź Brada w programie Oprah Winfrey w 2008 roku:

Chce, żeby ją nazywać John. John lub Peter, to przez "Piotrusia Pana". Dlatego musimy nazywać ją: "John"

Wtedy pytam jej: John, chcesz szklankę soku pomarańczowego, a ona odpowiada...

Dwa lata później w podobnym tonie wypowiadała się Angelina Jolie w "Vanity Fair":



Ona chce być chłopcem. Więc musieliśmy ściąć jej włosy. Lubi nosić ubrania chłopięce. Myśli, że jest jednym z jej braci

Rodzice dziewczynki postanowili niczego jej nie narzucać, zostawić pełną swobodę i pozwolić być sobą oraz dokonywać własnych wyborów.

Instagram Post Rozwiń

Shiloh Jolie-Pitt zmieniła wizerunek

I choć przez długi czas Shiloh widywano w chłopięcych strojach, w których doskonale ukrywała wszelkie oznaki kobiecości, to jakiś czas temu nastąpiła zadziwiająca metamorfoza. Shiloh postanowiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Już nie wygląda jak chłopiec.



Po raz pierwszy można się było o tym przekonać przy okazji rzymskiej premiery superprodukcji Marvela "Eternals", w której jedną z głównych ról zagrała Angelina Jolie. Aktorka pojawiła się zna czerwonym dywanie wraz z dziećmi i mówiło się, że tym razem, to Shiloh wywołała większą sensację niż jej matka.

Na zdjęciach oglądaliśmy Jolie w towarzystwie Shiloh i drugiej córki, Zahary. Angelina pozowała w srebrzystej, "lejącej się" sukni bez ramion, opadającej aż do ziemi. Kreacja pochodziła z Atelier Versace. Zahara była ubrana w długą białą kreację ze złotymi paskami. Uwagę przyciągała jednak właśnie Shiloh, która postawiła na "małą czarną", również z domu mody Versace. Do tego córka Brada Pitta wybrała kolorowe trampki.

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Według informatora "In Touch", córka Angeliny Jolie i Brada Pitta bardzo polubiła tego rodzaju "występy". "Shiloh cieszy się czasem spędzonym w świetle reflektorów i zainteresowania. To trochę przytłaczające, ale ma świetnego mentora w postaci swojej mamy, która uczy ją, jak brać to wszystko na spokojnie" - można się było dowiedzieć. Podczas promocji dokumentalnego filmu "Paper & Glue" w Londynie nastolatka miała na sobie sukienkę Diora! Jak donosiło wówczas "In Touch", to Angelina Jolie pomaga córce w kwestii doboru garderoby.

Instagram Post Rozwiń

A co na to Brad Pitt? "Brad nie chce, żeby Shiloh tak szybko dorastała, ale jest dumny z tego, że widzi ją na czerwonych dywanach. To był dla Shiloh wzrost pewności. Jest bardzo szczęśliwy, widząc, jak wychodzi ona ze swojej skorupy. Oczywiście martwi się wpływem Hollywood na swoje dzieci, ale ufa instynktowi Angie" - tłumaczył informator In Touch.



Instagram Post Rozwiń

W 2020 roku magazyn OK! informował, że wpływ na zmiany w życiu nastolatki mogło mieć rozstanie rodziców. Podobno Shiloh obiecała im porzucenie wizerunku chłopczycy, jeśli ci się pogodzą.



"Mój przyjaciel jest jednym z dziennikarzy znanego magazynu. W redakcji zostali poinformowani, że Shiloh postawiła matce ultimatum: pozostanie dziewczyną, jeśli ta zawrze pokój z ojcem i wrócą do siebie" - informowano.



Instagram Post Rozwiń

Shiloh Jolie-Pitt ścięła włosy bardzo krótko

Wygląda jednak na to, że dziewczęcy okres w życiu Shilo Jolie-Pitt dobiegł końca. W piątek amerykańskie serwisy obiegły najnowsze zdjęcia 16-latki, na których widzimy ją w nowej fryzurze.



Shiloh postanowiła wrócić do krótkiego uczesania. Na fotografiach wykonanych podczas jej wypadu do sklepu, widzimy, że zdecydowała się na fryzurę "na jeża". Powrót do wizerunku chłopczycy czy zwykłe eksperymentowanie z wyglądem?