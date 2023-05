Shia LaBeouf: Jego dzieciństwo było koszmarem

Jako dziecko, Shia LaBeouf zaznał wiele przykrości. Jego dzieciństwo różniło się od tych, które wiedli jego rówieśnicy. Ojciec, weteran wojny w Wietnamie, był uzależniony od narkotyków. Aresztowano go także za próby gwałtu. Z kolei jego matka aktora była bliska śmierci, kiedy na oczach syna została potrącona przez samochód.

Zdjęcie Shia LaBeouf / Andrew H. Walker/WireImage / Getty Images

Shia LaBeouf: Początki kariery aktora

Shia LaBeouf zadebiutował jako aktor, będąc nastolatkiem. Po raz pierwszy na ekranach wystąpił w 1998 roku, wcielając się w jedną z głównych ról w komedii "Śniadanie z Einsteinem". U jego boku zagrała wtedy, chociażby Priscilla Presley. Kolejne lata przyniosły aktorowi udział w wielu produkcjach telewizyjnych, takich jak "Karolina w mieście", "Dotyk anioła", "Z Archiwum X", "Luzaki i kujony", "Ostry dyżur". Shia dał się poznać szerszej publiczności rolą Maxa w filmie " Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość ".

Shia LaBeouf: Pokazał się całemu światu dzięki serii "Transformers"

Kolejne lata przyniosły aktorowi występy w wielu popularnych produkcjach. Shia trzykrotnie wcielił się w postać Sama Witwicky’ego w serii " Transformers ". Do dziś pozostaje to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ról w jego filmografii. Późniejszy dorobek aktora to chociażby występ w filmie " Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki ". Wraz z rozwijającą się w górę karierą aktora na jego drodze pojawiły się jednak problemy.

Zdjęcie Shia Labeouf jako Sam Witwicky na planie filmu "Transformers 3" / Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images / Getty Images

Shia LaBeouf: Sława przyczyną kryzysu w życiu aktora?

Wraz z narastającą sławą, w jego życiu pojawiała się coraz większa ilość kontrowersji i skandali. Aktor kilkukrotnie trafiał do więzienia z powodu braku kontroli nad swoim gniewem. Taka sytuacja miała, chociażby miejsce w 2017 roku, kiedy pojawił się nietrzeźwy na planie filmu "The Peanut Butter Falcon". Shia wpadł wtedy w szał, obrażając aresztujących go policjantów.

Zdjęcie Shia na premierze filmu "Ja, Robot" / Kevin Winter/Getty Images / Getty Images

Shia LaBeouf: Molestował i znęcał się nad partnerkami

Największe kontrowersje wokół aktora pojawiły się jednak w 2020 roku, kiedy został oskarżony o molestowanie, przemoc fizyczną i znęcanie. Zarzuty wniosła brytyjska wokalistka FKA Twigs, do której szybko dołączyły kolejne poszkodowane - Sia (australijska piosenkarka) oraz reżyserka Alma Har’el, z którą współpracował na planie filmu " Słodziak ".

Aktor w swoim oświadczeniu przyznał się do postawionych mu zarzutów. Jak wyznał, był uzależniony od alkoholu i nie panował nad sobą. Skutkiem tego było krzywdzenie siebie i innych. Cała sytuacja odbiła się na jego wizerunku - jego agencja zakończyła z nim współprace. Pogorszyła się również psychika aktora, który rozważał samobójstwo. Ostatecznie oddał się terapii, odchodząc na jakiś czas od zawodu. W tym roku ruszy proces sądowy gwiazdora, który zmierzy się z postawionymi mu zarzutami.

Shia LaBeouf: Rola Ojca Pio odmieniła jego życie

Aktor wrócił do grania po upływie dwóch lat, otrzymując angaż do głównej roli w dramacie biograficznym "Padre Pio". Rolą świętego wywołał duże kontrowersje wśród wielu osób, które krytykowały wybór twórców. Odbiorcy nie chcieli, aby wizerunek jednego z najbardziej znanych świętych kościoła katolickiego przypadł znanemu ze skandali i wykroczeń aktorowi.

Przygotowania do filmu "Padre Pio" sprawiły jednak, że Shia zmienił swoje nawyki. Na czas kręcenia filmu, aktor zamieszkał w klasztorze i przyjmował nauki Kościoła. Przyznał, że wiara w Chrystusa odmieniła jego życie i zrozumiał on sens swojego istnienia.

Widząc ludzi, którzy grzeszyli w sposób, którego nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić, a jednak odnajdywali właściwą drogę, słuchając Chrystusa, poczułem, że i dla mnie jest nadzieja wyznał aktor

Shia LaBeouf: Jego kariera aktorska trwa

Shia LaBeouf po powrocie do aktorstwa kontynuuje swoją karierę. Odmieniony i nawrócony aktor mimo kontrowersyjnej przeszłości dostaje angaż w nowych produkcjach. W tym roku zobaczymy go w filmie "Megalopolis" w reżyserii Francisca Forda Coppoli. Zagra w nim architekta, który będzie chciał odbudować Nowy Jork po katastrofie.

Kolejną kinową produkcją będzie główna rola w filmie "Mace". Wcieli się w tytułowego bohatera - skorumpowanego policjanta służącego w stanie New Jersey. Jego partnerem zostanie młody i uczciwy Woods (Trevor Jackson), który będzie chciał pokrzyżować plany Mace’a.

