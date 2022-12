Sharon Stone grożono śmiercią za to, że zaangażowała się w walkę z AIDS

Gwiazda filmu "Nagi instynkt" jest jedną z najbardziej oddanych aktywistek działających na rzecz osób dotkniętych HIV/AIDS. Do tej pracy zachęciła ją wieloletnia przyjaciółka Elizabeth Taylor, założycielka AmfAR (The Foundation for AIDS Research). Okazuje się jednak, że zaangażowanie Sharone Stone w pracę fundacji nie wszystkim się podobało. "To zniszczyło moją karierę. Grożono mi wielokrotnie" - wyznała aktorka.

Sharon Stone /Daniele Venturelli /Getty Images