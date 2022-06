64-letnia Sharon Stone zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie pod postem na Instagramie zawierającym ekskluzywny wywiad z Petą Murgatroyd, która niedawno opowiedziała o utracie ciąży podczas gdy jej mąż - Maks Chmerkovskiy przebywał na Ukrainie.



Instagram Post

"My, jako kobiety, nie mamy forum, na którym można by dyskutować o głębi tej straty. Przez poronienie straciłam dziewięcioro dzieci" - ujawniła Stone, która jest matką trzech synów: Quinna Kelly'ego, Lairda Vonne'a i Roana Josepha. Wszystkich adoptowała.

"To nie jest błahostka, ani fizycznie, ani emocjonalnie, ale czujemy, że jest to coś, co można znieść samotnie i potajemnie z jakimś poczuciem porażki" - dodała gwiazda.

Reklama

Zdjęcie fot. People/Instagram / materiały prasowe

"A przecież powinnyśmy otrzymać współczucie, empatię i leczenie, których tak bardzo potrzebujemy. Kobiece zdrowie i dobre samopoczucie pozostawione opiece męskiej ideologii, stały się w najlepszym razie zaniedbane, w rzeczywistości zignorowane i brutalnie stłamszone w wysiłkach" - podsumowała aktorka.



Sharon Stone: Byłam tęgą wiejską dziewuchą

Przypomnijmy, że Sharon Stone urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown. W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną).

W 1975 roku Sharon wystartowała w okręgowym konkursie piękności i wzięła udział w wyborach Miss Pensylwanii. Nie zajęła w nich żadnego punktowanego miejsca, jednak jeden z jurorów zasugerował, że powinna rozpocząć karierę modelki. W efekcie pod koniec 1976 roku zapisała się do Agencji Modelek Eileen Ford w Nowym Jorku. Tego doświadczenia nie wspominała jednak najlepiej: "Poddano mnie ścisłemu reżimowi. Kazano pić tylko czystą wodę, a jeść wyłącznie krakersy. Cóż, byłam tęgą wiejską dziewuchą, a oni próbowali zbić ze mnie cały ten tłuszcz".



Zarobione w modelingu i na występach w kilkudziesięciu reklamach pieniądze Stone zainwestowała w kursy aktorskie. W 1979 roku zrezygnowała z pracy modelki i zamieszkała w Los Angeles. Postanowiła podbić świat filmu.

W 1980 roku zadebiutowała - jako "piękna dziewczyna w pociągu" - w filmie "Wspomnienia z gwiezdnego pyłu" w reżyserii Woody'ego Allena. Nie wypowiedziała ani jednego słowa, całowała tylko głównego bohatera, Sandy'ego Batesa (granego przez samego Allena), przez szybę wagonu.



Sharon Stone: Sławna jak księżna Diana 1 / 24 Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

Rok później wystąpiła w "Śmiertelnym błogosławieństwie" Wesa Cravena. A zauważona w filmie Allena przez francuskiego reżysera Claude'a Leloucha zagrała epizodyczną rolę w jego dramacie "Jedni i drudzy". Cały czas podnosiła też swoje kwalifikacje aktorskie... Po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę w filmie "Różnice nie do pogodzenia" (1984), gdzie zagrała początkującą gwiazdeczkę filmową, która rozbija małżeństwo głównych bohaterów. To była jej najlepiej przyjęta przez krytyków rola w latach 80. XX wieku.

Wideo "Różnice nie do pogodzenia": Trailer

Po występie w filmie telewizyjnym "Gra o wszystko w Las Vegas" Stone wyjechała do Zimbabwe, gdzie miano kręcić nową adaptację powieści H. Ridera Haggarda "Kopalnie króla Salomona". Zdjęcia rozpoczęły się w styczniu 1985 roku. Od razu postanowiono nakręcić dwa filmy - obok "Kopalni króla Salomona" realizowano jego kontynuację zatytułowaną "Allan Quatermain i zaginione miasto złota".



Wideo "Kopalnie króla Salomona": Official Trailer

Stone wcieliła się w obu w postać Jasse Huston, która - szukając swojego ojca, zaginionego w Afryce profesora archeologii - wynajmuje łowcę przygód, tytułowego Allana Quatermaina, granego przez Richarda Chamberlaina. Scenariusze obu filmów okazały się jednak kiepskie. Poza tym ekipa filmowa miała do czynienia z licznymi problemami: niepokojami politycznymi w Zimbabwe, nienotowanymi od dawna gwałtownymi burzami, wiszącą nad filmowcami groźbą malarii. Za rolę w "Allanie Quatermainie..." artystka otrzymała pierwszą w swojej karierze nominację do Złotej Maliny.

Wideo "Allan Quatermain i zaginione miasto złota": Trailer

"Nagi instynkt", czyli noga na nogę

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych życie zawodowe Stone nie wyglądało najlepiej. Zgłosiła swoją kandydaturę do zagrania głównych w: "Fatalnym zauroczeniu", "Batmanie" i "Dicku Tracym", ale za każdym razem casting wygrywał ktoś inny. Mimo trudności, starała się występować w możliwie największej liczbie filmów. Ze Steve'em Guttenbergiem zagrała w czwartej odsłonie popularnej serii "Akademia policyjna".

Rok później zagrała w "Nico" (1988), w którym partnerował jej debiutujący na ekranie Steven Seagal. Po kolejnej nieudanej roli - Casey Cantrell w "Łzach w deszczu" (1988) - otrzymała tak zjadliwe recenzje, że wiele osób przysłało jej pocieszające listy, kwiaty i podarunki.

Wideo "Nico": Official Trailer

Została dostrzeżona przez krytykę i publiczność dopiero w 1990 roku za sprawą występu w filmie science-fiction "Pamięć absolutna" , gdzie grała obok Arnolda Schwarzeneggera. Co ciekawe, początkowo chciała odrzucić ofertę zagrania w tym filmie, jednak przekonało ją nazwisko reżysera Paula Verhoevena.

Wideo "Pamięć absolutna": Trailer [HD]

W ciągu dwóch lat po sukcesie "Pamięci absolutnej" Sharon zagrała w pięciu niskobudżetowych filmach. Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się rola biseksualnej pisarki Catherine Tramell w "Nagim instynkcie" (1992) , kolejnej produkcji Verhoevena. Do historii przeszła scena przesłuchania, kiedy w tyleż zmysłowy, co wyuzdany sposób założyła nogę na nogę. Stone została doceniona przez krytykę (m.in. nominacje do Złotego Globu i Saturna), ale także okrzyknięto ją symbolem seksu (m.in. MTV przyznało jej tytuł "Najatrakcyjniejszej Kobiety Roku 1993").

Wideo "Nagi instynkt": Trailer

Rok później zagrała w kolejnym skandalizującym thrillerze erotycznym zatytułowanym "Sliver" . Tym razem partnerował jej w nim William Baldwin. Z kolei z Sylvestrem Stallone'em zagrała w filmie akcji "Specjalista" (1994) i dostała za swój występ aż dwie Złote Maliny (w kategoriach: najgorsza ekranowa para i najgorsza aktorka).

Wideo "Sliver": Trailer

W 1995 roku Stone zadebiutowała jako producentka filmem "Szybcy i martwi" w reżyserii Sama Raimiego. Zagrała w nim też rolę Ellen, chcącej zemścić się na Herodzie, granym przez Gene'a Hackmana szeryfie miasteczka Redemption.

Wideo "Szybcy i martwi": Trailer

Jedną z najważniejszych w jej karierze jest rola Ginger McKenny - luksusowej prostytutki i hazardzistki, którą aktorka zagrała w filmie "Kasyno" (1995) w reżyserii Martina Scorsese. Otrzymała za nią Złoty Glob oraz nominację do Oscara.



Wideo "Kasyno": Official Trailer

Królowa Złotych Malin

Pod koniec lat 90. kolejne jej filmy spotykały się z chłodnym przyjęciem krytyki. Role w remake'u "Widma" Henri-Georges'a Clouzota zatytułowanym "Diabolique" , w którym zagrała z Isabelle Adjani oraz dramacie "Cena nadziei" w reżyserii Bruce'a Beresforda przyniosły jej kolejne nominacje do Złotych Malin.

Sharon Stone: Nagi instynkt 1 / 20 W sobotę, 10 marca, Sharon Stone - amerykańska aktorka, producentka i działaczka dobroczynna - skończyła 60 lat. Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

W 1999 roku gwiazda wystąpiła w remake'u słynnej "Glorii" Johna Cassevetesa, tym razem przeniesionej na ekran przez Sydneya Lumeta. Wcieliła się w kobietę, która po trzyletniej odsiadce wraca do Nowego Jorku, by rozprawić się z przeszłością. Tu przez przypadek staje się opiekunką upartego sześciolatka, którego rodzina została zlikwidowana przez jej znajomych kryminalistów. Chłopiec posiada druzgocące informacje mogące zniszczyć przestępcze imperium...



Po kilku latach przerwy i występów w telewizyjnych produkcjach Stone powróciła do ról kinowych w filmie "Kobieta-Kot" (2004), który okazał się jednak artystyczną i komercyjną porażką.

Wideo "Kobieta-Kot": Official Trailer

Kolejny rok należał już jednak do udanych w karierze aktorki. Zagrała w "Broken Flowers" Jima Jarmusha, zbierając za ten występ pochlebne recenzje; otrzymała także nagrodę specjalną za wkład w rozwój światowego kina na festiwalu filmowym w Karlowych Warach.

Wideo "Broken Flowers": Official Trailer

W 2006 roku aktorka wystąpiła w długo oczekiwanym "Nagim instynkcie 2" . Produkcja w reżyserii Michaela Caton-Jonesa nie przyniosła jednak spodziewanych zysków (39 milionów dolarów dochodów przy budżecie wynoszącym 70 milionów), została surowo oceniona przez krytyków, a Stone przyniosła kolejną w karierze Złotą Malinę.

Wideo "Nagi instynkt 2": Trailer (2006)

Sharon Stone i "Nagi instynkt 3"?

"Nie jestem już piękną małolatą. Dojrzałam i nie mam ochoty być już symbolem seksu. A ludzie nadal chcą, bym rozbierała się przed kamerą" - gwiazda mówiła kilka lat temu.



W 2019 roku aktorka zdumiała widownię, w tym 19-letniego wówczas syna, podczas odbywającej się w Berlinie gali wręczenia nagród Men of the Year, przyznawanych przez czasopismo "GQ". Zanim gwiazda zabrała głos, by podziękować za wyróżnienie, ku zdumieniu widowni poprosiła o krzesło, po czym powtórzyła pamiętną scenę z "Nagiego instynktu".

Sharon Stone: Powtórka z "Nagiego insynktu" 1 / 6 Podczas czwartkowej uroczystości, która odbywa się w berlińskiej Komische Oper, Sharon Stone została uhonorowana tytułem Kobiety Roku. Zanim gwiazda zabrała głos, by podziękować za wyróżnienie, ku zdumieniu widowni poprosiła o krzesło, po czym powtórzyła pamiętną scenę ze zrealizowanego 27 lat temu głośnego filmu Paula Verhoevena. Źródło: Getty Images Autor: Isa Foltin udostępnij

Sharon Stone wciąż pojawia się na ekranie. W ostatnich latach można było ją oglądać w takich filmach, jak: "Spisek" (2011), "Granica" (2012), "Casanova po przejściach" (2013), "Królowa XXX" (2013), "Disaster Artist" (2017), "Czego życzy sobie kobieta" (2017), "Pralnia" (2019", a także w serialu "Ratched" (2020).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czego życzy sobie kobieta" [trailer] materiały dystrybutora

W marcu poinformowano, że gwiazda wystąpi w ekranizacji DC Comics. Wcieli się w rolę czarnego charakteru Victorii Kord w nowej produkcji zatytułowanej "Blue Beetle" ("Niebieski żuk").



Będzie to pierwszy komiksowy film z latynoskim superbohaterem. Zagra go znany z serialu "Cobra Kai" Xolo Mariduena. Aktor wcieli się w Jamiego Reyesa, którego superbohaterskim wcieleniem jest właśnie tytułowy Blue Beetle, mściciel z wszczepionym na kręgosłupie skarabeuszem, który daje mu ogromne moce oraz zdolność emitowania niebieskiej energii.