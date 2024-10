W polskim kinie dawno nie było takiego filmu, jak "Sezony". To inteligentna komedia opowiadająca o życiu aktorskiego małżeństwa, które mierzy się z kryzysem w związku. Ich życie prywatne miesza się z losami postaci, w które wcielają się na deskach teatralnych. Produkcja zachwyciła dziennikarzy obecnych na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Marcin Radomski w recenzji dla Interii podkreślił, że ten film to "festiwal znakomitego aktorstwa".



Andrzej Grabowski i Andrzej Seweryn: Nareszcie razem

W główne role w "Sezonach" brawurowo wcielili się Łukasz Simlat i Agnieszka Dulęba-Kasza. W obsadzie filmu znaleźli się również jedni z najbardziej uznanych aktorów w naszym kraju - Andrzej Grabowski i Andrzej Seweryn. Mimo że panowie znają się od lat, nigdy wcześniej nie spotkali się na żadnym planie filmowym. "Sezony" to pierwsza produkcja, w której razem zagrali.



Andrzej Grabowski wcielił się w ojca głównego bohatera - doświadczonego aktora u schyłku kariery, który jest już na emeryturze i gra zazwyczaj jedynie małe role, ale nie potrafi pogodzić się z upływającym czasem i nie chce zrezygnować z zawodu. Z kolei Andrzej Seweryn wystąpił w roli dyrektora teatru, który robi wszystko, by zapanować nad targanym emocjami zespołem.

"Od dawna szukaliśmy z Andrzejem Sewerynem projektu, w którym moglibyśmy wspólnie wystąpić. Cieszę, że nadarzyła się ku temu okazja. 'Sezony' to zabawny, inteligentny i wzruszający film" - zapewnił Andrzej Grabowski.

"Cieszę się, że powstał film, którego akcja dzieje się w teatrze. Moim zdaniem teatr świetnie obrazuje świat i społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Paradoksalnie 'Sezony' pokazują piękno tego miejsca. I odkrywają przed widzami to, co zwykle jest dla nich zakryte, czyli teatralne kulisy. Ogromnie cieszę się, że na planie mogłem spotkać m.in. Andrzeja Grabowskiego. To wielka radość móc pracować z tak wspaniałym aktorem, kolegą i po prostu - dobrym człowiekiem" - dodał Andrzej Seweryn.



"Sezony": O czym opowiada film?

"Sezony" to film, który dowodzi temu, co mówił niegdyś Szekspir. Mianowicie, że życie jest teatrem, a aktorami - ludzie. Najlepiej wiedzą o tym Marcin (Łukasz Simlat) i Ola (Agnieszka Dulęba-Kasza). Są małżeństwem z długim stażem. Razem pracują w teatrze i wychowują dwie córki. Na scenie dają z siebie wszystko, ale poza nią nie są już w stanie się dogadać. Wiecznie się kłócą i ciągle mają do siebie o coś pretensje, przez co zapominają o łączącym ich uczuciu. W swoje problemy wciągają cały zespół teatralny, co wywołuje wiele zabawnych i wybuchowych sytuacji.

Film "Sezony" w satyryczny sposób opowiada uniwersalną historię o miłości i relacjach międzyludzkich. Życie prywatne bohaterów filmu miesza się z losami postaci, w które wcielają się na scenie. Trudnym emocjom, które przeżywają, towarzyszy zaskakujący, liryczny humor. Etapy kryzysu małżeńskiego następują niczym sezony w teatrze, a wyjątkowo wybuchowe relacje między mężem i żoną toczą się podczas trzech różnych spektakli: "Piotruś Pan", "Dom lalki" oraz "Sen nocy letniej".

W "Sezonach" wystąpili również Wiktoria Filus, Dobromir Dymecki, Sebastian Pawlak, Jan Jurkowski oraz Błażej Stencel. Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis. Producentem filmu jest Haja Films.