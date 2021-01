"Sezon na leszcza", czyli Bogusław Linda po obu stronach kamery

26 stycznia mija dokładnie dwadzieścia lat od premiery "Sezonu na leszcza", pierwszego filmu w dorobku Bogusława Lindy, w którym gwiazdor pojawił się po obu stronach kamery.

Paweł Deląg i Bogusław Linda w scenie z "Sezonu na leszcza" /materiały prasowe

Głównymi bohaterami "Sezonu na leszcza" byli 19-letnia "Laska" (Anna Przybylska) i jej 17-letni brat "Figlarz" (Gabriel Fleszar), którzy pragną zdobyć pieniądze na podróż swego życia. Dochodzą do wniosku, że jedyny sposób zdobycia większej gotówki to skok na bank. Niestety, nie wszystko idzie po ich myśli. Policja jest na tropie ich samochodu, postanawiają więc zmienić wóz. W oko wpada im złoty mercedes starego typu. Dopiero gdy ruszają z piskiem opon, spostrzegają, że na tylnym siedzeniu drzemie "Mały" (Dawid Łepkowski), rezolutny trzylatek. "Laska" i "Figlarz" nie mają sumienia porzucić dziecka na środku drogi, muszą się więc nim zająć. Ale jak?

W tym samym czasie pewien prowincjonalny policjant nieudacznik (Bogusław Linda) odkrywa, że jego piękna, atrakcyjna żona (Edyta Olszówka) przyprawia mu rogi. Pytanie: z kim? Ślamazarny gliniarz rozpoczyna prywatne śledztwo... Wkrótce drogi "Laski", "Figlarza" i zdradzonego policjanta przetną się. Co z tego spotkania wyniknie?



Niewiele osób wie, że scenariusz "Sezonu na leszcza", autorstwa Tomasza Mazura i... Wojciecha Smarzowskiego, czekał na realizację aż 8 lat. Potem nastąpił kilkuletni okres, w trakcie którego starano się skierować film do produkcji.



Zdjęcie Bogusław Linda i gwiazdy "Sezonu na leszcza": Edyta Olszówka, Anna Przybylska i Gabriel Fleszar / Studio69 / Agencja FORUM

"Nie było to łatwe. Początkowo chcieliśmy, żeby reżyserem Sezonu na leszcza był Łukasz Kośmicki. Jednak napotykało to na zdecydowany opór ewentualnych współproducentów, do których zwracaliśmy się z projektem scenariusza. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy ktoś na przykład narzekał, że nie przynosimy mu projektu autorstwa Quentina Tarantino" - wyjaśniał Dariusz Jabłoński. "Tak naprawdę wszystko uległo przyspieszeniu, gdy projektem zainteresował się Bogusław Linda i zgodził się 'Sezon na leszcza' wyreżyserować. To dzięki niemu powstał ten film" - dodał producent.

Kośmicki ostatecznie był jedynie autorem zdjęć do "Sezonu na leszcza", a jego reżyserski debiut nastąpił dopiero w 2019 roku. Zrealizował wówczas głośną "Ukrytą grę".

"Scenariusz 'Sezonu na leszcza' przeczytałem w łazience, to miejsce dające maksymalne skupienie i koncentrację" - opowiadał przed premierą filmu Bogusław Linda. - "Zająłem ją na dość długo. To jeden z lepszych scenariuszy filmowych, jakie ostatnio czytałem. A czytam ich, z racji zawodu, wiele. Całkowicie inny od polskich filmów akcji, chociaż akcji nie pozbawiony. Myślę, że jego atutem są młodzi bohaterowie. Nie ma tu brutalnych tekstów i zabawy w efekty pirotechniczne, chociaż jest jeden porządny wybuch... Fabuła może kojarzyć się z filmem drogi, ale nie jest stylizowana na znane wzorce amerykańskie" - dodał.

Linda przyznał, że najpierw zainteresował się scenariuszem wyłącznie pod kątem reżyserskim. "To pierwszy film, jaki naprawdę chciałem zrobić" - stwierdził. Dopiero później postanowił sam zagrać jednego z bohaterów: tytułowego leszcza, czyli życiowego nieudacznika w mundurze. Choć Linda wystąpił w "Sezonie na leszcza" w podwójnej roli: aktora i reżysera, nie on jest główną postacią filmu. Wiodące role powierzył dwójce młodych ludzi: 20-letniemu muzykowi Gabrielowi Fleszarowi i o rok starszej Annie Przybylskiej, znanej wówczas jedynie z ról w serialach: "Złotopolscy" i "Lot 001".